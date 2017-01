Kita-Container haben bald ausgedient

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Jung und wachsend präsentiert sich die Gemeinde Stadum. Doch diese positive Entwicklung hat eine Kehrseite: Es mangelt an Kindergartenplätzen und Baugrundstücken. Seit zwei Jahren muss die Krippengruppe der Kita in Containern betreut werden. Doch ein Ende dieses Provisoriums ist in Sicht – über Sommer erhält der Kindergarten einen Anbau. Nach Abzug der Förderzuschüsse bleibt für die kleine Gemeinde eine Summe von gut 200 000 Euro übrig. „Schon eine ganze Menge, zumal ein zweites größeres Bauprojekt ansteht“, sagt Bürgermeister Werner Klingebiel. Gemeint ist die Sanierung des Freibads.

Schon jetzt wird auf dem Gelände der Grundschule und des Kindergartens fleißig gearbeitet. Gestern und an diesem Wochenende wird in den Containern der Fußboden isoliert. „Ein großer Nachteil der Container ist, dass sie bei Kälte nur langsam warm werden“, sagt Werner Klingebiel. Eine kuschelige Atmosphäre sei aber besonders für die Krabbelkinder wichtig. Das wird nach den Isolierungsarbeiten ab kommender Woche auch so sein. Dafür zog die Krippengruppe gestern für einen Tag in die Turnhalle der Schule ein.

Das Schulgebäude liegt derzeit zwischen den Containern und dem Kindergarten. „Es ist wichtig, dass alle Gruppen wieder unter einem Dach sind“, sagt der Bürgermeister. Um einen Raum für die Krippengruppe, ein Wickelzimmer und einen Raum für das Personal soll in Richtung B 199 das Kitagebäude erweitert werden. „Hauptbauzeit werden die Sommerferien sein, zum kommenden Winter werden die Container dann verschwinden“, sagt Klingebiel. Kindergarten und Schule werden im Ganztagsbetrieb angeboten, das Mittagessen kommt aus dem Schulzentrum Schafflund, mit dem die Gemeinde, die auf der Grenze zum Kreis Schleswig-Flensburg liegt, eine Kooperation pflegt, „die uns große Vorteile bringt“, betont der Bürgermeister.

Attraktive Bedingungen also für junge Familien. Schon jetzt ist mehr als jeder Zehnte der rund 1000 Einwohner jünger als zehn Jahre. Die Nachfrage nach Bauland ist groß. Die Grundstücke des jüngsten Neubaugebietes waren rasch vergriffen, weitere potenzielle private Bauherrn stehen bereits auf einer Warteliste. Doch laut Landesentwicklungsplan sind der Gemeinde bis zum Jahr 2025 die Hände gebunden. Erst dann dürfte Stadum das nächste Baugebiet ausweisen. Eine Situation, die Werner Klingebiel nicht tatenlos hinnehmen will. Wie vom Land gefordert, wurde die Gemeinde kürzlich auf Baulücken untersucht. „Auch dieses Potenzial ist ausgeschöpft“, sagt Klingebiel, der im Februar in Kiel einen weiteren Anlauf für ein neues Baugebiet unternehmen will. Dieses soll auf der Fläche gegenüber der Schule entstehen. Dadurch werde der Dorfkern weiter gestärkt, sagt der Bürgermeister, der bereits in seiner dritten Amtszeit ist.

„Jeden Tag ist etwas, aber in einer so engagierten Gemeinde macht es Spaß, Bürgermeister zu sein“, sagt der ehemalige Berufssoldat. Auf breite Unterstützung kann beispielsweise das beheizte, 45 Jahre alte Freibad bauen, in dem im vergangenen Sommer rund 15 000 Besucher gezählt wurden. Viele von ihnen kommen aus den umliegenden Gemeinden. In das Bad müsse kontinuierlich investiert werden. Im Vorjahr gab es eine neue Treppe, in diesem Frühjahr muss die Wasserkante komplett erneuert werden. „Die ist undicht, die Wasserverluste sind zu groß geworden“, begründet Klingebiel. 50 Prozent der veranschlagten Baukosten von 80 000 Euro werden durch Fördermittel finanziert. Ehrenamtlich wird das Freibad nicht nur betrieben und beaufsichtigt, die Mitglieder des Fördervereins leisten auch viele ehrenamtliche Stunden Arbeit fürs Malen, Fliesen oder dafür, das Grundstück instand zu halten. Gut genutzt wird das Freibad auch von der Schule und vom Kindergarten. Obwohl mitten im Land gelegen, lernt in Stadum noch jedes Kind schwimmen.



von Anja Werner

erstellt am 20.Jan.2017 | 12:20 Uhr