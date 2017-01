Deutsche Bahn : Kein Neustart für die Pendler

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Welche Rechte haben wir als Pendler eigentlich?“, fragt Achim Bonnichsen, Gründer der Facebook-Gruppe „NOB Pendler Husum-Westerland“. Hintergrund seiner ironischen Nachfrage: Die Ausfälle und Verspätungen der Nahverkehrszüge von und nach Sylt häufen sich wieder. Der Wechsel von der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) zur DB-Regio Mitte Dezember vergangenen Jahres scheint keine Verbesserung der Situation gebracht zu haben. „Der Ton ist nur ruppig geworden“, so Bonnichsen, „die DB ist ein Betonklotz, auf den man aufläuft.“

Allein am Dienstag sei es für die Bahnnutzer zu insgesamt zehn Vorfällen gekommen – Störung am Zug und Verzögerungen im Betriebsablauf. Sogar eine Zugräumung war dabei. „Schüler in Richtung Festland mussten aussteigen, weil der Nahverkehrszug Westerland-Niebüll ab Niebüll zum Fernzug wird“, erklärt Bonnichsen. Das sei zwar grundsätzlich korrekt, aufgrund der vielen Verspätungen jedoch wenig kundenfreundlich. Bonnichsen möchte wissen, welche Bestimmungen konkret gelten – zum Beispiel, ob Betroffene bei einem Zugausfall alternativ den IC nutzen können.

DB-Regio hat inzwischen reagiert und verteilt Flugblätter, die vor allem die Schüler aufklären sollen. „Fahrkarten des Schleswig-Holstein-Tickets haben im Sylt Shuttle plus keine Gültigkeit. Einzige Ausnahme ist der von Westerland ankommende Sylt Shuttle plus der D 1431, der montags bis freitags für den Schülerverkehr freigegeben ist – Niebüll ab 13.38 Uhr, Bredstedt an 13.56 Uhr“, heißt es.

Auch die Sylter Unternehmer sind wieder aktiv geworden. Sie haben die Verspätungsliste der Facebook-Gruppe der DB-Regio geschickt. Dort ist zu lesen: „Es ändert sich gar nichts und besser geht anders. Liebe DB, setzen, sechs!“

Niebülls Bürgermeister Wilfried Bockholt legt den Fokus auf die Reparatur der NOB-Wagen, die von der DB-Regio übernommen werden. Der Kupplungsschaden wurde im letzten Herbst festgestellt, seitdem ist nichts passiert – doch die Reparaturen sollen im März beendet sein. „Ist der Zeitplan überhaupt zu halten?“, fragt der Bürgermeister. Ron Glauth von den Sylter Unternehmern hat Kontakt mit nah.sh aufgenommen. „Im Netz war zu lesen, dass derzeit ein Gutachten abgewartet werde – mithin der Reparaturbeginn noch nicht feststehe.“ Diese Aussage bestätigt der Pressesprecher der nah.sh, Dennis Fiedel. „Wir haben aktuell drei Institute beziehungsweise Gutachter beauftragt, die jeweils die Kupplungen untersuchen. Jede Institution hat Einzelaufgaben, wie zum Beispiel eine Untersuchung per Ultraschall.“ Mit einer Abgabe der Ergebnisse rechnet der Sprecher Ende Januar. Diese Fakten müssen dann dem Eisenbahn-Bundesamt in Hamburg übergeben werden, die die Untersuchung checkt und am Ende das Okay für die Werkstätten geben muss. „Erst danach kann repariert werden“, so Fiedel. Gleichwohl gibt er sich hoffnungsvoll, was die Märzprognose betrifft. „Möglicherweise sind nicht alle Kupplungen defekt, sodass nur einige zu reparieren sind. Ich kann aber keinen verbindlichen Termin benennen. Möglich ist es, dass der Zeitplan eingehalten wird.“

Für die Pendler ist das kein Trost. Sie rufen die Sylter Arbeitgeber auf, über facebook Druck bei nah.sh auszuüben. „Wenn das so weitergeht, geht die Insel zugrunde“, kommentiert eine Pendlerin – und findet viel Zustimmung.

Wichtig zu wissen: Bei einer zu erwartenden Verspätung von mindestens 20 Minuten an seinem Zielbahnhof darf der Fahrgast einen höherwertigen, nicht reservierungspflichtigen Zug nutzen. Kunden mit einer Nahverkehrsfahrkarte müssen zunächst eine gültige Fernverkehrs-Fahrkarte beziehungsweise den Produktübergang bezahlen. Die entstehenden Aufwendungen kann der Kunde anschließend geltend machen. Die Regelung gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten – dazu zählen Schönes-Wochenende-Tickets und Länder-Tickets. Die Zugbegleiter im Fernverkehr und Kundenbetreuer im Nahverkehr informieren die Kunden über Verspätungen, Anschlussmöglichkeiten und ihre Fahrgastrechte. Sie bestätigen Verspätungen ihres Zuges ab 60 Minuten auf dem Fahrgastrechte-Formular und geben die Formulare an die Reisenden aus. Die Formulare können in allen DB-Reisezentren, in den Verkaufsstellen teilnehmender Eisenbahnunternehmen oder an DB-Informationen abgegeben oder per Post zur Bearbeitung an das Servicecenter Fahrgastrechte (60647 Frankfurt am Main) gesendet werden. Hat der Fahrgast seine Verspätung auf dem Fahrgastrechte-Formular bestätigt bekommen, kann er seine Entschädigung in einem DB-Reisezentrum oder einer DB-Agentur erhalten.