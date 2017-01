Karlum nimmt zwei Kredite auf

1 von 1 Foto: dpa/Jens Wolf 1 von 1

Zu den wichtigsten Themen der Gemeindevertretung Karlum zählte die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017 samt der zugehörigen Satzung. Das vom Finanzausschuss gründlich vorberatene Zahlenwerk wurde am Ende einstimmig genehmigt. Vorab gab Bürgermeister Werner Richardsen bekannt, es seien zwischenzeitlich zwei Bescheide über Zuwendungen eingegangen: einer in Höhe von 42 993 Euro zur Förderung des Feuerwehrwesens und einer im Betrag von 26 028 Euro zum Ausgleich eines Haushaltsfehlbetrages im Haushalt 2014. Des Weiteren erinnerte er daran, dass die Gemeinde Karlum einst beschlossen hatte, der Kirchengemeinde jährlich 50 Euro für den Erhalt ihrer 800 Jahre alten St. Laurentius-Kirche zukommen zu lassen, was aber seit dem Jahre 2008 – nach der Ämterfusion – leider unterblieben war. Die Gemeindevertretung sprach sich einstimmig dafür aus, den Zuschuss rückwirkend und auch künftig zu zahlen.

Zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017 teilte Dirk Pfeiffer als Mitarbeiter des Amtes Südtondern mit, der Ergebnisplan weise mit Gesamterträgen in Höhe von 228 500 Euro und Gesamtaufwendungen im Betrage von 265 500 Euro einen Jahresfehlbetrag von 37 000 Euro aus. Im Finanzplan stehen Einzahlungen von 222 700 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit und 1000 aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Auszahlungen von 255 300 Euro einander gegenüber. Letztere unterteilen sich in 241 200 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit und 14 100 Euro aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Daraus errechnet sich ein Fehlbetrag in Höhe von 31 600 Euro.

Die meisten Haushaltsansätze bleiben gegenüber denen des Vorjahres unverändert oder weichen nur geringfügig von ihnen ab. Zu den nennenswerten Abweichungen zählen die Kosten der Erneuerung des Daches zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und dem angrenzenden Gemeindehaus. Dieses wird 1500 Euro mehr als ursprünglich vorgesehen kosten. An Schulkostenbeiträgen und Schulverbandsumlagen fallen für Karlum 2000 Euro weniger als bislang an. Aufgrund der erfolgten Kündigung des Vertrages mit der Fahrbücherei spart die Gemeinde 400 Euro ein. Da nur noch drei Kinder in Kindertagesstätten angemeldet sind, reduzieren sich die für diese Einrichtungen anfallenden Kosten um 9300 Euro. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurden dagegen zusätzliche Kosten von 5000 Euro eingeplant. Investitionen sind nur im Umfang von 4000 Euro vorgesehen und betreffen den Brandschutz. Die Hebesätze für die Realsteuern (370 Prozent für Grundsteuer A, 390 Prozent für die Grundsteuer B, und 380 Prozent für die Gewerbesteuer) bleiben unverändert.

Für die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs und den Bau der Fahrzeughalle wurde die Aufnahme zweier Kredite in Höhe von insgesamt 195 000 Euro erforderlich. Ihre Aufnahme war im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen worden. Nunmehr genehmigte die Gemeindevertretung die Ausgaben, indem sie den Kredit über 116 000 Euro zu einem Zinssatz von 1,2 Prozent und einen zweiten über 79 000 Euro zu 1,26 Prozent, beide bei aufgenommen bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein mit einer Laufzeit von 20 Jahren, einstimmig akzeptierte.

Bürgermeister Richardsen wies zudem darauf hin, der während der letzten GV-Sitzung gefasste Beschluss, für die Feuerwehr einen Anhänger zu kaufen, sei umgesetzt worden. Der Hänger werde von Feuerwehrangehörigen in Eigenleistung bedarfsgerecht hergerichtet. Zwei Feuerwehrkameraden habe man je einen Zuschuss für die Verlängerung ihres Führerscheins der Klasse 2 und den Erwerb einer zusätzlichen Lizenz (Fahren mit Anhänger) gezahlt, da sie den Schein auch für das Lenken des Löschfahrzeugs der FF Karlum benötigen.

Abschließend wurde mitgeteilt, für die durchgeführten Barkettenarbeiten an der „Waldstraße“ seien Nachbesserungen dringend erforderlich. Für die am Gemeindehaus abgestellten Glascontainer werde ein neuer Standort gesucht.





von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 19.Jan.2017 | 16:36 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen