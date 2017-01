Kantig, geerdet, direkt: Frühlingskonzerte im Charlottenhof

1 von 1 Foto: pre 1 von 1

„Das Glas ist eben nicht halb voll, auch nicht halb leer, sondern es liegt in Scherben auf St. Pauli im Mitternachtsverkehr.“ Mit diesem Zitat beginnt die neue Saison im Charlottenhof. Programmgestalterin Barbara Nissen-Schütt und ihre rechte Hand, die FKJlerin Franziska Götz, haben ein wunderbares Frühjahrsprogramm zusammengestellt. Mit einem Heimspiel startet die Saison, denn die Band Ove stammt aus Nordfriesland und begeisterte schon bei Wohnzimmerkonzerten.

„Hier treffen feinsinnige Texte auf ein ausgewähltes Sammelsurium an Instrumenten. Eine Mischung aus klassischer Liedermacherkunst, Folk und leicht amerikanisch angehauchtem Pop“, beschreiben die Klanxbüller Kulturfrauen das Konzert am Sonnabend, 18. März, um 20 Uhr. Erfrischend geht es weiter mit Norman Keil – ein Name, so kantig, geerdet und direkt, wie auch die Lieder des 36-Jährigen. Der Gitarrist, Sänger und Songschreiber der Band Wingenfelder zählt als Solokünstler zu den aufregendsten Geheimtipps innerhalb der deutschsprachigen Musiklandschaft, versichern die Musik-Ladies. Zu sehen ist er am Sonntag, 26. März, ab 20 Uhr.

Barbara Nissen-Schütt achtet wie immer auf neue Bands: Immer wieder beliebt und begehrt sind die Gruppen, die die Oldies der Hitgeschichte präsentieren. Die Goldenen Reiter – das schmeckt nach Musikgeschichte: Sie geben Gas am Sonnabend, 22. April, 20 Uhr, und machen Spaß, stehen auf blaue Augen und Berlin, drehen sich nicht nach dem Kommissar um und suchen den Sternenhimmel nach Major Tom ab. „Die Könige von Deutschland sorgen für Skandale im Sperrbezirk“, lacht Franziska Götz.

Willkommen zur großen Reise. Unter diesem Motto ist „folkBaltica“ im Charlottenhof zu Gast. „Vier Stimmen, Eine Vision. Unendliche Möglichkeiten“ lautet der Leitspruch dieser vier talentierten A-cappella-Sängerinnen von Kongero, die am Freitag, 19. Mai, 20 Uhr, unter dem Motto „folkAPPELLA“ auftreten. Mit Mr. Police und Mega-Hits wie „Roxanne“, „Every breath you take“ bis zu „Englishman in New York“ oder „Fields of Gold“ geht es am Sonnabend, 10. Juni, 20 Uhr, für die Sting-Fans zur Sache, ehe es am Freitag, 16. Juni, 20 Uhr, mit einem Musik-Kabarett-Duo in den Endspurt geht. Witzig, aber nie flapsig, tiefgründig, intellektuell, philosophisch, kritisch, frech, spontan und einfach genial unterhalten Tim Beckmann und Markus Grieß mit ihrem musikalischen Cross-Over das Publikum. „Schade, dass die Show irgendwann zu Ende ist, man könnte dem Duo die ganze Nacht zuhören“, meint Bärbel Nissen-Schütt.

Das Programm wird ergänzt durch Saisonales wie Ostermarkt (Sonntag, 2. April) oder Auftritte der Wiedingharder Trachtengruppe (Sonntag, 28. Mai) zum 40-jährigen Bestehen.

von Anja Werner

erstellt am 30.Jan.2017 | 13:13 Uhr