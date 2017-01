Jede Menge Musical-Songs in der Stadthalle

1 von 1 Foto: nt 1 von 1

Von „Aladdin“ über „König der Löwen“ bis „West Side Story“: Heute (7. Januar) zeigt die „Set Musical Company“ Höhepunkte aus 23 verschiedenen Musicals in der Niebüller Stadthalle. Beginn ist um 20 Uhr. Unter der Regie der Hauptdarstellerin aus der Hamburger Erfolgsproduktion „Das Phantom der Oper“, Colby Thomas aus New York, treten Musical-Stars bei der zweieinhalbstündigen Show auf. Tickets im Vorverkauf gibt es in der Bücherstube Leu, Telefon 04661/5722.

von Sibylle Bremer

erstellt am 06.Jan.2017 | 13:49 Uhr