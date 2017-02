Auf welche weiterführende Schule schicke ich mein Kind? Antworten erhalten Eltern angehender Fünftklässler am Montag, 6. Februar, 19.30 Uhr, in der Niebüller Stadthalle. Es informieren gemeinsam die Friedrich-Paulsen-Schule, die Niebüller Gemeinschaftsschule und die Gemeinschaftsschule Südtondern. Einen Infoabend zum selben Thema gibt es am Dienstag, 14. Februar, 19 Uhr, in der Gemeinschaftsschule an der Lecker Au.

von Dorte Arendt

erstellt am 03.Feb.2017 | 16:38 Uhr

