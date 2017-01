Kreisbauernverband : Gut für den Bauern, gut für die Region

1 von 1 Foto: Sibylle Breme 1 von 1

Erst haperte es noch mit der Technik. Landrat Dieter Harrsen, Gastredner beim Neujahrsgespräch des Kreisbauernverbands Südtondern, hatte kurz vor der Veranstaltung mit seinem Computer-Speicherstick versehentlich Laptop mit Beamer zum Absturz gebracht. So herrschte erst noch hektisches Treiben am Rednerpult, bevor dann aber doch ein kurzes Video über zwei junge Bäuerinnen die knapp 50 Anwesenden in der Nordsee-Akademie auf das Thema Landwirtschaft einstimmen konnte.

Nach den bunten, fröhlichen Filmsequenzen war es anschließend Aufgabe von Wolfgang Stapelfeldt als Gastgeber und Chef des Verbandes, ein Fazit über das vergangene Jahr zu ziehen, das dann weit weniger erfreulich ausfiel.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Landwirte hätten sich dramatisch verschlechtert, sagte Stapelfeldt. „Wir gehen von 400 Betrieben in Schleswig-Holstein aus, die aufgeben mussten. Bei einem Bestand von vorher 4500 Betrieben ist das ein Minus von zehn Prozent.“ Zwar gebe es aktuell eine deutliche Erholung der Milchpreise, doch auch die Natur habe die Landwirte „richtig geärgert“. Die Erträge bei Wintergetreide und Raps lägen bis zu 50 Prozent unter dem langjährigen Schnitt. Zusätzlich seien auch die Auszahlungspreise wegen voller Weltmärkte niedrig. Hinzu kämen Fraßschäden durch die drastisch angestiegene Zahl der Grau- und Nonnengänse.

„Ich will hier nicht jammern, das liegt mir nicht“, offenbarte Stapelfeldt, um dann aber auch noch das Imageproblem der Bauern anzusprechen. Ob bei Aspekten wie „Nitrat im Grundwasser“ oder die „Folgen des Klimawandels“, stets werde die Landwirtschaft verantwortlich gemacht. „Obwohl die Zahlen etwas anderes belegen“, so Stapelfeldt. „Nur sieben Prozent der deutschen Treibhausgas-Emissionen kommen aus der Landwirtschaft.“

Auch die Sicherstellung von Landschaftsschutzgebieten seitens des Kreises setze den Bauern zu. „Landwirtschaftliche Betriebe in einem Schutzgebiet erzielen beispielsweise geringere Verkaufspreise.“

Kritik, die Landrat Dieter Harrsen registrierte, der als zweiter Redner anschließend über das Thema „Die Entwicklung der ländlichen Räume“ referierte – zuvor aber noch das anfängliche Missgeschick mit dem Speicherstick scherzhaft kommentierte: „Die Kommunikation von Kreis und Südtondern ist nur in diesem Punkt gestört.“

Harrsen fasste für die Gäste des Neujahrsgesprächs zusammen, welche Erfolge in der Region in den letzten Jahren erzielt werden konnten. So sei die Arbeitslosenquote gesunken, die hiesige Windkraftbranche in puncto Repowering fortschrittlich. Der Landrat plädierte aufgrund des demografischen Wandels für mehr gemeindeübergreifende Zusammenarbeit. Künftig solle eher in größeren sogenannten Funktionsräumen gedacht werden. Und mit Konzepten wie dem Rufbus-System könne für mehr Mobilität auf dem Land gesorgt werden. Bei den Landschaftsschutzgebieten sehe er Bewegungsmöglichkeiten mit Beteiligung des Kreistags. Es müsse generell mehr miteinander kommuniziert werden.

Gleiches betonte am Ende der rund zweistündigen Veranstaltung auch Wolfgang Stapelfeldt: „Wir müssen im Gespräch bleiben.“ Ein Gast der Runde, CDU-Landtagsabgeordneter Klaus Jensen, brachte es abschließend mit seinem Kommentar auf den Punkt. „Wie heißt es doch: Wenn es der Landwirtschaft gut geht, geht es auch dem ländlichen Raum gut.“

von Sibylle Bremer

erstellt am 20.Jan.2017 | 06:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen