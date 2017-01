Gestern, 13.25 Uhr....

1 von 1 Foto: Chwalek 1 von 1

Sie positionierten sich nicht nur vor der Eingangstür zum „Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung“, sondern kamen auch ins Gebäude, um dort von Staatssekretär Rolf Fischer und seinen Mitarbeitern freundlich empfangen zu werden. Fünf Niebüller Sternsinger der Gemeinde „St. Gertrud“ reisten gestern zur Landeshauptstadt Kiel an, um dort mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+17“ den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen zu bringen und für notleidende Kinder in aller Welt Spenden zu sammeln. In den Gewändern der Heiligen Drei Könige traten sichtbar stolz die Geschwister Johanna und Tabea-Marie Kosmal sowie Gina Leoni, Lara Kristin und Pia Lotta Jensen auf.

von Sibylle Bremer

erstellt am 06.Jan.2017 | 14:59 Uhr