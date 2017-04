Wetter in Südtondern : Frühlingsblumen trotzen Regen im Stadtpark

vergrößern 1 von 1 Foto: Albert 1 von 1

Mit seinen leuchtend blauen Blüten trotzt dieser Schneeglanz (Foto) im Niebüller Stadtpark den eher winterlichen Temperaturen. Zumindest diese Farbtupfer in der Natur erinnern daran, dass Frühling ist. Heute bleibt der Himmel im Norden grau und es regnet, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Bei Temperaturen bis zu acht Grad weht der Wind aus Westen. Regentropfen können demnach auch am Gründonnerstag auf den Blättern der Pflanze landen. Nachts sinkt das Thermometer auf fünf Grad. Auch am Freitag sowie am Osterwochenende soll sich die Sonne in Niebüll und Umgebung kaum zeigen – es bleibt frisch.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 12.Apr.2017 | 10:44 Uhr