2017 startet : Fröhlich und feurig ins neue Jahr

Alles in allem gesehen war es ein ruhiger Jahreswechsel. So sieht ihn die Einsatzleitstelle der Polizei in Harrislee – allerdings unter dem Vorbehalt der noch nicht entdeckten Schäden, die durch sogenannte Silvesterscherze entstehen. Wobei auch hier der Trend länger schon merkbar ist, dass im Laufe der Jahre solche Streiche, oft verursacht durch Jugendliche in den Dörfern, doch deutlich zurückgegangen sind.

Insgesamt fuhren die Beamten zwischen 18 Uhr Silvester und fünf Uhr am Neujahrsmorgen im gesamten nördlichen Landesteil 316 Einsätze, davon 21 Mal wegen Körperverletzungen. In Südtondern blieb es weitestgehend ruhig: In Humptrup zerstörten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten und verursachten dabei erheblichen Gebäudeschaden. Ansonsten blieb es bei den üblichen Sachbeschädigungen und dem Schabernack.

Wie gewohnt wurde das neue Jahr laut und feurig begrüßt. Das Raketengewitter über Niebüll war so stark, dass die Stadt schon nach zehn Minuten des neuen Jahres von rauchigem Nebel eingehüllt war. Nach einer Stunde kehrte wieder Ruhe ein. Der leichte Regen am gestrigen Morgen passte goldrichtig zur üblichen Katerstimmung dort, wo das neue Jahr feucht begrüßt wurde. Reichlich trist und ungemütlich verabschiedete sich das alte Jahr.

Am Silvesterabend hatten es die Rummelpottläufer eilig, ihr Pensum an Süßigkeiten zu erheischen. In manchen Straßenzügen waren es gerade mal die Nachbarskinder, die an den Haustüren von nebenan anklopften, „Fru, maak de Döör op“ sangen und sich schnell wieder davonmachten.

Etwas mutiger gingen 50 Nordfriesen und Urlauber die Wattwanderung „Silvester-Tour“ an. Angeboten hatte sie Wattführer Dr. Walther Petersen-Andresen. Der sechs Kilometer lange Weg zur Hallig Oland führte von der letzten Badetreppe hinter der Jenswarft parallel zum Lorendamm zum gastlichen Haus von Winfried Brochtrup, wo es Grünkohl „satt“ (und einen Pharisäer) gab, bis Schipper von Holt auf sein MS „Seeadler“ rief und die Wattwanderer nach Schlüttsiel brachte, wo ein Bus wartete, um die fröhliche Gesellschaft wieder heim nach Dagebüll zu fahren. Wer mit Gummistiefeln, zwei Paar Socken und einem warmen Anorak ausgerüstet war, war „gut vor“, diese Halligtour zu genießen – und etwas für die Gesundheit zu leisten. Die nächste Wattwanderung dieser Art findet morgen (10 Uhr, Treffpunkt Strandhotel)statt.

Der Nordseeerholungsort Dagebüll war über den Jahreswechsel voll wie selten zuvor. Zu den Bewohnern der Ferienhäuser gesellten sich Busreisende, um das festliche Wochenende an der Nordsee zu genießen. „Der Ort war gut ausgelastet“, berichtete Fremdenverkehrsvereins-Vorsitzender Klaus Schmidt, der auch dem Jahr 2016 einen guten Verlauf attestierte. Zum Saisonbeginn habe zwar regnerisches Wetter geherrscht. „Dafür hatten wir einen goldenen Herbst und eine längere Saison.“

Und die Dagebüller Deichbaustelle habe die Gäste auch nicht gestört. Sie signalisierten Verständnis, wenn ihnen die Maßnahme als Küstenschutz erklärt wurde. „Der Gast empfand die Deichbaumaßnahme eher spannend als nervig.“ Der Autozugverkehr nach Sylt hatte sich nach den Verkehrsspitzen in der Mitte vergangener Woche wieder normalisiert. Heute setzt der Rückreiseverkehr ein. Statt der Warteschlangen in Niebüll wird es nun die in Westerland geben. Bahnkonkurrent RDC wird wieder volle Züge melden.

Doch ansonsten werden in ein, zwei Tagen auf der „nadelöhrigen“ Bahnstrecke zwischen Niebüll und Westerland wieder normale Verhältnisse herrschen – was man jetzt freilich auch unter „normal“ verstehen mag.

von Dieter Wrege

erstellt am 01.Jan.2017 | 13:51 Uhr

