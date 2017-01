Wetterfrosch : Frau Holle muss geduldig sein

1 von 1 Foto: Lempfert 1 von 1

Frau Holle ist spät dran. Ihre Kissen sind voll und prall, aber die Bedingungen in Niebüll, damit sie beginnen kann, sie zu schütteln, stimmen nicht. Denn um massig Schnee fallen zu lassen, braucht sie im Norden ein Hochdruckgebiet und im Süden ein Tiefdruckgebiet. Wie die Bedingungen über Nordfriesland sein müssen, damit es schneit, weiß Gerd Müller. Er betreibt eine private semi-professionelle Wetterstation in seinem Vorgarten. „Die Meteorologie sollte mal mein Beruf werden. Doch als ich erfahren habe, dass dafür sehr gute Noten und eine jahrelanges Studium nötig sind, habe ich es zu meinem Hobby gemacht.“

2005 hat er seine Technik aufgerüstet und liefert 24 Stunden am Tag den Niebüllern Wetterdaten auf seiner Homepage. Dafür hat er einige für den Laien futuristisch anmutende technische Geräte in seinem Vorgarten stehen. „Und oben auf dem zehn Meter hohen Fahnenmast messe ich die Windgeschwindigkeit.“

Dass der Winter, insbesondere der Schneefall, in Südtondern besonders lange auf sich warten lässt, kann er nicht bestätigen. „Häufig liegt der Schnee erst Ende Januar, Anfang Februar. Allerdings hat der Winter keinen fest Rhythmus.“ Zudem hätten die Jahreszeiten sich über einen langen Zeitraum hinweg um einen Monat nach vorne verschoben.

Das zeigen auch Aufzeichnungen von Müller, die auch auf seiner Homepage einzusehen sind. Er führt seit Anfang der 80er in kleinen Büchern Tagebuch über seine Messdaten und das Wetter. Symbole in unterschiedlichen Farben verraten ihm, ob es Eistage waren oder besonders viel Schnee lag. Seit elf Jahren werden viele Faktoren automatisch von seinen Gerätschaften erfasst, aber sein Büchlein pflegt er weiter.

Die Tabelle zeigt, dass der erste Frost des Winters 2006 am 1. November war und zehn Jahre später am 3. November. Der früheste am 14. Oktober 2009, der späteste am 21. November 2014 und 2015. „Da lässt sich über den Zeitraum keine Tendenz erkennen. Ähnlich sieht es beim Ende des Frostes aus.“ Jeweils am 1. April gab es ihn 2006 und 2016.

„Was wirklich heraussticht, ist der Winter 2010, eigentlich das gesamte Jahr.“ Über 100 Tage lag in Niebüll eine Schneedecke – Weihnachten, Neujahr, sogar am 1. März. Zum Vergleich: 2016 waren es nur zehn Tage. 2010 sprengte noch mehr Rekorde in der Statistik von Gerd Müller. Bodenfrost gab es an 139 Tagen und 110 Frosttage. „Es war lange kalt, da konnte der Schnee nicht wegschmelzen.“ Die Schneehöhe misst er auf einer ebenen Plattform. „Die habe ich noch nicht aufgestellt. Das lohnt sich noch nicht.“

Doch welche meteorologischen Bedingungen müssen jetzt zusammenfallen, damit Frau Holle Südtondern einen Besuch abstattet und es endlich schneit? „Grundsätzlich ist das Wetter global durch die Lage von Hoch- und Tiefdruckgebieten bedingt“, schildert Müller. Ein Hochdruckgebiet brachte den Frost der vergangenen Tage mit sich. „Die Nordsee hat aber Plusgrade, zurzeit fünf Grad Celsius, und der Wind kommt von Westen. Damit zieht auch die warme Luft zu uns. Deshalb sind die Temperaturen wieder gestiegen. Wenn wir noch Ostwind hätten und die kalte Luft vom Land hierher käme, hätten wir noch Frost.“

Richtig kalt wird es in Nordfriesland meistens, wenn ein Hochdruckgebiet über Skandinavien und Sibirien liegt. „Der Wind umströmt das Hoch antizyklonal, also mit dem Uhrzeigersinn. Die eisigen Luftmassen gelangen so nach Norddeutschland.“ Dadurch wird es jedoch nur kalt. Denn Hochs sind in der Regel trocken und bringen keinen Regen mit sich. „Dafür braucht es ein feuchtes Tiefdruckgebiet, das aus dem Mittelmeerraum zu uns in den Norden zieht.“ Dort liegt jetzt auch ein Tief. Allerdings bewegt es sich nicht in die passende Richtung. Wenn Südtondern unter Einfluss beider steht, schneit es, und der Schnee bleibt liegen.

Aber wann es soweit ist und Frau Holle Position beziehen kann, weiß Gerd Müller nicht. „Das kann keiner sicher berechnen. All die Wettermodelle liefern nur vage Prognosen. Wetter ist Chaos.“ Etwa bei Sturmtief Egon wusste auch der Deutsche Wetterdienst nicht, welche Bahn er genau zieht.

Doch trotz Schneemangels zeigt sich der Winter zum Glück nicht von seiner schlechtesten Seite. „Das Sonnenstunden-Soll für Januar haben wir schon überschritten.“

von Christin Lempfert

erstellt am 19.Jan.2017 | 05:33 Uhr