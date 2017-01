Wechsel : Feuerwehr unter neuer Führung

vergrößern 1 von 2 Foto: cw 1 von 2

Einen Kommandowechsel gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Süderlügum, denn der selbstständige Kaufmann Holger Jessen (37) wurde während der Jahreshauptversammlung in Tetens Gasthof zum neuen Gemeindewehrführer gewählt. Der Hauptlöschmeister erhielt in geheimer Wahl alle Stimmen der wahlberechtigten Kameraden – ein sehr großer Vertrauensbeweis.

Der bisherige Jugendfeuerwehrwart, bereits seit 25 Jahren aktiver Feuerwehrmann, ist damit Nachfolger von Hauptbrandmeister Rainer Eggers, der nach 12-jähriger Amtszeit nicht wieder kandidierte. Dieser wurde aber zum neuen Stellvertreter mit 26 Stimmen gegen den bisherigen Amtsinhaber Oberbrandmeister Frank Ideus (15 Stimmen) gewählt. Damit kann Rainer Eggers seine bereits 34 Jahre dauernde Vorstandsarbeit in der Süderlügumer Wehr fortsetzen.

Zum neuen Jugendwart wählte die Versammlung einstimmig den bisherigen Stellvertreter Svend Petersen, der von Tim Eggers vertreten wird. Erster Gruppenführer ist Jörg Eggers, vertreten von Heiko Bartelt und zweiter Gruppenführer Heiko Ebsen, vertreten von Jörn Clausen, und neuer Gruppenführer der Reserve wurde Uwe Jebsen als Nachfolger von Holger Carstensen, während Dirk Seidler als Schriftwart bestätigt wurde. Daniel Johannsen ist Kassenprüfer.

Zuvor hatte Rainer Eggers den Jahresbericht mit zahlreichen Aktivitäten verlesen. Es gab 26 Einsätze, davon drei Großbrände in der Schulstraße sowie als Nachbarschaftshilfe in Humptrup und im dänischen Seeth-Udbjerg. Dazu kamen ein Mittel- und vier Kleinbrände, elf Technische Hilfeleistungen sowie sieben Fehlalarme, meistens durch unsachgemäße Handlungen der Brandmeldeanlagen (BMA), was Rainer Eggers als sehr ärgerlich bezeichnete. Neben den Übungen, Lehrgangs- und Seminarbesuchen kamen noch 31 weitere Dienste hinzu. Darunter mehrere Brandwachen in der Mehrzweckhalle, Tannenbäume einsammeln, Biikebrennen, Müllsammelaktion, Laternelaufen und der Kraftspritzenprüfdienst. In Sachen Brandschutzerziehung und -aufklärung, auch mit dem Rauchdemohaus, waren die Kameraden bei verschiedenen Institutionen unterwegs. Aber es wurde auch mal gefeiert wie beim traditionellen Winterfest, dem Maibaum aufstellen, Seniorennachmittag oder Kameradschaftsfest.

Es folgten die Berichte der Fachwarte Karsten Steensen (Geräte), Matthias Marks (Atemschutz), Oke Christiansen (Funk) sowie von dem noch amtierenden Jugendwart Holger Jessen, bevor mit Thomas Böhle, Maria Boje und Andy von Eitzen drei Anwärter nach erfolgreicher Absolvierung des Probejahres einstimmig in die Wehr übernommen wurden. Den Dienstgrad des Hauptfeuerwehrmannes tragen künftig Holger Hansen, Tim Eggers und Oke Christiansen, während Kassenwart Björn Fiege zum Löschmeister befördert wurde. Bandschnallen erhielten Martin Warfsmann für 10-jährige aktive Feuerwehrdienstzeit und Katharina Ploog für 20 Jahre. Die gleiche Auszeichnung bekamen, in Abwesenheit, die Ehrenmitglieder Hans-Heinrich Jensen und Harro Hansen für 50-jährige Feuerwehrzugehörigkeit sowie Ernst-Walter Rapräger für 60 Jahre.

Eine besondere Auszeichnung hatte Bürgermeister Christian Magnus Petersen, selbst aktiver Feuerwehrmann, für Bernd-Erwin Heid mitgebracht. Im Namen des Landes Schleswig-Holstein verlieh er ihm für 25-jährige aktive Feuerwehrdienstzeit das Brandschutzehrenzeichen in Silber am Bande. Der Bürgermeister dankte der Feuerwehr, die auch das kulturelle Leben in der Gemeinde bereichert. Er gratulierte seinem neuen Gemeindewehrführer und zitierte den früheren Kreisjugendfeuerwehrwart Marius Ruschke: „Ein guter Jugendwart ist ein noch besserer Wehrführer.“ Weitere Grußworte kamen vom Kreisbrandmeister Christian Albertsen, Südtonderns Amtswehrführer Oliver Jacobsen und dem Vorsitzenden des örtlichen Handels- und Gewerbevereins (HGV), Hauke Hinrichsen, ebenfalls aktiver Feuerwehrmann, der noch jeweils Schecks für die Jugendfeuerwehr und große Wehr mitgebracht hatte, für die Unterstützung bei den HGV-Veranstaltungen.

Große Ereignisse werfen bei der Wehr ihre Schatten voraus, denn sie feiert am 17. und 18. Februar in der Mehrzweckhalle ihr 125-jähriges Bestehen. Dafür ist der Festausschuss schon seit einigen Monaten mit der Vorbereitung beschäftigt.













erstellt am 02.Jan.2017 | 05:30 Uhr