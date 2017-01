Kunstverein : Expressionistisch und spontan

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Erika Spaude strahlt: Ihr ist es gelungen, mit Inge Wilkens aus Bredstedt eine hochkarätige Künstlerin aus Schleswig-Holstein zu verpflichten. „Ich habe sie seit Jahrzehnten auf dem Radar, nun ist es endlich geglückt“, freut sich die Vorsitzende des Niebüller Kunstvereins. Gleichzeitig hat der Vorstand beschlossen, den Kreis der Kunstschaffenden zu erweitern, denn primär setzte man in der Vergangenheit auf Künstler außerhalb des Landes – um den Horizont zu erweitern.

„Wir haben nun festgestellt, dass wir direkt vor der Haustür echte Koryphäen haben – warum sollten wir diese nicht präsentieren?“, fragt die Vorsitzende. Ein kluger Entschluss, denn nicht jeder kennt sie, die Stars der Kunstszene, die oft im ländlichen Raum in der Abgeschiedenheit kreativ sind. Ob es Horst Janssen war, der seinen Vierkanthof in Eidersedt liebte, oder ein Illustrator wie Guido Wandrey – sie alle genießen die Ruhe und das hervorragende Licht des Nordens, das auch Nolde so schätzte.

Nun also Inge Wilkens. „Bekannt ist die Künstlerin vor allem für ihre hellen Landschaftsbilder, die mit Schlickfarben, Seefortasche, Anthrazittönen und ganz selten mit ein wenig Rot sämtliche Schattierungen ihrer Landschaften widerspiegelt. Zu sehen sind dabei meist Küste, Meer, Sand und Erde. Das ganze Universum. Klar hat sich Inge Wilkens einer reduzierten Landschaftsmalerei verschrieben, wobei sie expressionistisch, schwungvoll und spontan ihre Eindrücke dem Betrachter zeigt. Das Stichwort ist „reduzierter Expressionismus“, angeregt durch Paula Modersohn-Becker.

„Mir gefällt das Reduzierte“, sagt Erika Spaude, „die Zartheit, die trotz der Naturgewalten herüberkommt.“ Die Bilder lösen bei der Vorsitzenden Nachdenklichkeit aus – oder aber Beruhigung. „Ich spüre das Universum, das sie abbildet.“ Entdeckt hat die Kunstkennerin Inge Wilkens schon vor vielen Jahren. „Damals organisierte der Freundeskreis des Museums unter der Leitung von Heidrun Meißner Kunstausflüge. Und so kamen wir eines Tages in das große schöne Bauernhaus nach Holzacker. Mein erster Eindruck: „Das ist eine tolle Künstlerin.“

Den Kontakt hat sie gehalten, in der Weihnachtsverkaufsausstellung gab es Werke von Inge Wilkens zum Sonderpreis. Mittlerweile war der Vorstand schon zu Gast in der Villa in Bredstedt. „Ein wunderbares Haus voller Kunst“, schwärmt die Niebüllerin. Gemeinsam mit Vorstandskollegin Angelika Strenge hat sie die Bilder ausgesucht, die nun nach Niebüll kommen.

Inge Wilkens wurde 1942 in St. Margarethen geboren. In Flensburg studierte sie Kunsterziehung und unterrichtete einige Jahre an Schulen und in der Lehrerfortbildung. Großen Einfluss auf ihre Werke, die der Landschaftsmalerei zuzuordnen sind, nahm ihr Aufenthalt als freischaffende Künstlerin in der Zeit von 1973 bis 1993 auf der Nordseeinsel Föhr. Die Vernissage der Ausstellung „Exo P Notate“ findet am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr im Richard Haizmann Museum statt.



von Arndt Prenzel

erstellt am 24.Jan.2017 | 06:00 Uhr