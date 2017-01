Politik : „Die Bürger müssen gut versorgt sein“

1 von 1 Foto: cw 1 von 1

Was bringt Südtondern voran? Welche Aspekte der Region werden den Bewohnern langfristig noch Kopfzerbrechen bereiten können? Wo ist Solidarität gefragt? Ein Gespräch mit Südtonderns Amtsvorsteher Peter Ewaldsen.



Welche Erwartungen haben Sie für das Jahr 2017?

Ins neue Jahr 2017 nehmen wir ein ganzes Bündel politischer Herausforderungen mit. Politik, egal auf welcher Ebene, ob Bund, Land, Kreis oder Kommune hat die Aufgabe, die Daseinsvorsorge für die Menschen und den Rahmen für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben festzulegen. Die Hauptaufgabe in unserer Region wird es, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, daher sein, die Bürger mit den lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen gut zu versorgen.



Die Diskussion um den Klinik-Standort Niebüll, insbesondere mit der Schließung der dortigen Geburtenstation, hat für Besorgnis in der Region geführt. Wie kann es dort weitergehen?

Die medizinische Versorgung in Südtondern sowie auf den Inseln und Halligen ist ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Auch die im nördlichen Nordfriesland lebenden Menschen haben einen Anspruch auf gleichwertige Lebensverhältnisse. Die Gesellschaft und die verantwortlichen Politiker können und dürfen diese Versorgungsaufgabe, genauso wie beispielsweise auch den Anspruch auf Bildung, nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachten. Wer das tut, hat den Begriff „Politik“ nicht richtig verstanden.

Was ist also zu tun?

Die Diskussion um unsere Kliniken muss versachlicht werden. Die Forderung nach 100-prozentiger Sicherheit ist illusorisch und dient nur der Stimmungsmache. Der Anspruch an die Qualität der medizinischen Versorgung wird von den Krankenkassen auf Fallzahlen reduziert. Dies wird deutlich am Beispiel unserer leider inzwischen geschlossenen Geburtsstation: Weniger Geburten bedeutet aus Sicht der Kassen eine mindere Qualität. In einem Haus mit mehr Geburten wird eine höhere Qualität in der medizinischen Versorgung von Mutter und Kind geschlussfolgert. Die bisherige Praxis der Geburtsstation in Niebüll mit zwei Belegärzten und ausreichend Hebammen wurde als schlechte medizinische Qualität abgestempelt. Gute Qualität ist nur, wenn neben dem Kreißsaal eine Spezialkinderklinik vorhanden ist, so ist die heutige Fachmeinung. Dabei gibt es heute die Möglichkeit, mögliche Komplikationen, Risikoschwangerschaften zu erkennen. Die Schwangere kann in einem solchen Fall in ein Krankenhaus mit entsprechender Versorgung und angegliederter Kinderabteilung eingewiesen werden. Wenn das Kindergebären zu einer Krankheit erklärt wird, ist die Dekadenz Sieger geworden. Die bisherige Geburtsstation in Niebüll war weder defizitär noch von minderer Qualität. Warum sollte eine Konzentration der Geburten auf das Husumer Krankenhaus erfolgen? Nur weil dann dort höhere Fallzahlen angeblich eine bessere Qualität sichern sollen? Eine solche Vorgehensweise sorgt lediglich für zum Teil unzumutbare Anfahrtswege zur Entbindung und zur Spaltung der Nordfriesen.



Wie sehen Sie den Fortschritt und die Akzeptanz der Breitbandversorgung in Südtondern?

Bei der Breitbandversorgung hat die Initiative der Ämter Mittleres Nordfriesland und Südtondern Bahnbrechendes bewirkt. Die herkömmlichen Anbieter waren aus wirtschaftlichen Gründen nicht bereit, unsere ländliche Region mit Glasfaser zu versorgen. Also machten sich die beiden Ämter mit den Erzeugern alternativer Energien, die sich sehr stark finanziell an der neu gegründeten Breitbandnetzgesellschaft beteiligten, daran, ein eigenes Netz zu bauen. Jetzt, wo sich der Erfolg abzeichnet, versuchen die alten Anbieter, die eigene Infrastruktur in den wirtschaftlich lohnenden Bereichen aufzurüsten. Unter dem Aspekt einer freien Marktwirtschaft ist dieses Vorgehen nachvollziehbar und zu akzeptieren. Letztlich kann diese Technik, die lediglich auf die Erhöhung bestehender Bandbreiten ausgerichtet ist, nicht mit einem zukunftsweisenden Ausbau eines Glasfasernetzes, wie es die BNG bietet, mithalten. Dank ist an dieser Stelle zu sagen an die Windparkbetreiber und die anderen Erzeuger von alternativer Energie. Sie geben einen Teil ihres Gewinnes an die Region zurück.



Apropos Windkraft: Was halten Sie von den Entwürfen der Regionalpläne und der geplanten neuen Landschaftsschutzgebiete?

Große Verunsicherung gab es Anfang 2015 aufgrund der Gerichtsentscheidung des Oberverwaltungsgerichts Schleswig zu den Teilfortschreibungen der Regionalpläne mit den Ausführungen zur Steuerung der Windenergienutzung. Die Folge war, dass von der Unwirksamkeit aller Fortschreibungen für Schleswig-Holstein ausgegangen werden musste. Sofort gab es Verunsicherung und Spekulationen über die Folgen für die Windkraft in unserer Region. Eine Bewertung ist schwierig, da das Verfahren zur Fortschreibung der Regionalpläne noch nicht abgeschlossen und somit noch veränderbar ist. Tatsache ist, dass nicht länger von Windeignungsgebieten, sondern vielmehr von Windvorranggebieten die Rede ist. Mit dieser Regelung wird eine Steuerung der Windkraft durch Ausübung der kommunalen Planungshoheit nahezu ausgeschlossen. Insofern ist die vom Landrat erfolgte Sicherung von Landschaftsschutzgebieten, die im Wesentlichen den bisherigen, von der Windkraft freizuhaltenden charakteristischen Landschaftsräumen entsprechen, zu begrüßen. Nachvollziehbar ist jedoch auch, dass es Gemeinden gibt, die mit dieser Regelung nicht einverstanden sind, da sie auf eine Errichtung von Windkraftanlagen gehofft haben. Eine für unsere Region negative Folge der Regionalplanung in Verbindung mit den Änderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist die erschwerte Möglichkeit zur Gründung von Bürgerwindparks. Gerade Nordfriesland, allen voran die Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, hat hier bundesweit eine Vorreiterrolle übernommen.



Einige Gemeinden profitieren von hohen Steuereinnahmen aus der Windkraft und andere werden zu Finanzbedarfsgemeinden. Müsste da nicht ein gerechterer, sprich: höherer Finanzausgleich unter diesen Gemeinden erfolgen?

Ich hatte 1988 als Amtsvorsteher des Amtes Wiedingharde an Helmut Kohl und Björn Engholm einen Brief geschrieben und die Frage gestellt: „Wem gehört der Wind?“ Sie haben beide geschrieben, aber meine Frage nicht beantwortet. Ich bin der Meinung, der Wind gehört uns allen. Aus diesem Grund müsste auch die Gewerbesteuereinnahme nach einem anderen Schlüssel verteilt werden, um etwas Ausgleich zu schaffen. Unser Landrat hat sich geäußert, dass er sich dafür einsetzen wollte, so eine Idee umzusetzen. Ich wünsche ihm viel Glück dabei. Die Probleme, die wir in Nordfriesland haben, sind lösbar. Dazu muss aber jeder Entscheidungsträger auch bereit sein, sich an einer fairen Diskussion zu beteiligen.





von Sibylle Bremer

erstellt am 12.Jan.2017 | 00:00 Uhr