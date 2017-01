Erster Bürgertalk : Bürgernähe ausdrücklich erwünscht

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Wie entsteht ein neues Wohngebiet? Wie wird der Bau einer Schulsporthalle oder die Erweiterung eines Kindergartens realisiert? Wie kann die Situation für Radfahrer verbessert oder wie können mehr kulturelle Angebote geschaffen werden? Vielfältig, das ganze Leben umfassend gestalten sich die Aufgaben und Herausforderungen, mit denen sich die Niebüller Stadtvertretung und Fachausschüsse in ihren Sitzungen beschäftigen. Nicht immer sind die Bürger mit den Entscheidungen der Kommunalpolitik einverstanden, in manchen Fällen formiert sich gar Protest.

Bessere Einblicke in die politische Entscheidungsfindung könnten dies ändern. Auch deswegen lädt Bürgervorsteher Uwe Christiansen heute um 19 Uhr nicht nur zur nächsten Stadtvertretung, sondern auch zu einer Premiere ein. Nach Abhandlung der Tagesordnung wird im Foyer des Sitzungssaals bei Getränken und Knabbereien zum ersten Bürgertalk geladen. Ziel dieser Aktion ist es, eine lockere Atmosphäre für einen Gedanken- und Meinungsaustausch zwischen den Bürgern, den Stadtvertretern, dem Bürgermeister und den Mitarbeitern der Verwaltung zu schaffen. Die Gelegenheit dazu besteht sonst nur bei Sprechstunden oder an Infoständen der Parteien auf dem Wochenmarkt.

„Vorbild für das Bürgergespräch ist die Gemeinde Wenningstedt-Braderup auf Sylt“, sagt Bürgermeister Wilfried Bockholt. Er wünscht sich, dass dadurch der erste Schritt getan wird, um mehr Bürger für die Kommunalpolitik zu interessieren und künftig auch mehr Einwohner in den Sitzungen begrüßen zu können. Diese sind laut Bockholt bisher schwach bis gar nicht besucht. „Größere Gruppen kommen meist nur gezielt zu bestimmten Themen. Sind diese abgehandelt, sitzt die Stadtvertretung meist wieder allein da“, berichtet Bockholt.

Dabei biete die Kommunal- anders als die Bundes- und Landespolitik die Chance, direkt mitzubestimmen, was vor Ort geschieht. „Es geht um die Gestaltung des Lebensumfeldes unserer Stadt mit rund 10 000 Einwohnern – mit allen Facetten“, sagt der Bürgermeister. „Eine bessere Sitzung als die heutige gibt es nicht, um das deutlich zu machen“, sagt Wilfried Bockholt. Denn heute Abend steht der Haushalt für das kommende Jahr auf der Tagesordnung. Rund 20 Millionen Euro zur Gestaltung aller Aufgabenstellungen von A wie Abwasser bis Z wie Zuschüsse für den Bau und Betrieb von Kindertagesstätten. 19 Stadtvertreter, 20 bürgerliche Mitglieder in den Ausschüssen sowie ein Bürgermeister mit Verwaltung müssen sich dieser großen Aufgabe stellen. Nahezu allen Themen täte ein Meinungsaustausch mit den Bürgern gut, da sind sich Uwe Christiansen und Wilfred Bockholt sicher. Vielleicht ist das Bürgergespräch, das künftig regelmäßig stattfinden soll, für manchen auch der Einstieg in ein persönliches kommunalpolitisches Engagement.

Der Bürgervorsteher und der Bürgermeister werden heute Abend auch über besondere Themen, Veranstaltungen und Entwicklungen berichten. Und es wird feierlich werden – bei der Ernennung des neuen Wehrführers der Wehr Niebüll-Deezbüll.

von Anja Werner

erstellt am 26.Jan.2017 | 07:15 Uhr

