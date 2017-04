Kreis Nordfriesland : Bredstedt: Feuer in Flüchtlingsheim

Bredstedt | In einer Obdachlosenunterkunft in Bredstedt im Kreis Nordfriesland ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. In einem Zimmer des Hauses hatte es am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache gebrannt.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag bemerkte der Bewohner das Feuer rechtzeitig und brachte sich in Sicherheit. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 08:22 Uhr