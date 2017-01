Betroffene beteiligen

1 von 1 1 von 1

Pech haben derzeit besonders die Einwohner oder Pendler, die von der östlichen Seite Niebülls in die westliche Hälfte der Stadt oder zum wartenden Zug auf die Bahngleise wollen und müssen. Denn dank der Trassenvergabe an einen zweiten Autozuganbieter und dessen intensiven Rangiertätigkeiten bleiben die Schranken am Übergang Gather Landstraße oft länger als zehn Minuten geschlossen. Der Frust und Ärger der Fußgänger, Rad- und Autofahrer ist verständlich und berechtigt. Die Stadt und die Bahnnetzbetreiber sind gefordert, so rasch wie möglich eine Lösung für den Problemübergang zu finden, der das Alltagsleben vieler Menschen beeinträchtigt. Mehrfach wurde das Thema in nichtöffentlicher Sitzung behandelt, demnächst soll es in einer Stadtvertretung öffentlich beraten werden. Das wird höchste Zeit. Die künftigen Bauträger sollten die Betroffenen an einer Lösungsfindung beteiligen.

von Anja Werner

erstellt am 17.Jan.2017 | 11:42 Uhr