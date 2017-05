Ballonaktion „Meine Stadt von oben“ : Besucher des Hauptstraßenvergnügens können Ballonfahrt unternehmen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Mit der Ballonaktion „Meine Stadt von oben“ bietet das Nordfriesland-Tageblatt aus dem sh:z Medienhaus im Rahmen des Niebüller Hauptstraßenvergnügens seinen Lesern die einzigartige Möglichkeit, das eigene Zuhause einmal aus einem anderen Blickwinkel – von oben aus einem modifizierten Heißluftballon – betrachten und auch fotografieren zu können.

In der Karl-Friedrich-Straße wird am kommenden Sonnabend, 6. Mai, ab 10 Uhr schon von weitem sichtbar ein 40 Meter hoher Kran aufgestellt, an dem ein Korb mit einem großen Ballon befestigt sein wird. Die Gäste werden im Ballonkorb nach oben gezogen und können den spektakulären Blick über Niebüll und das Treiben in den Straßen genießen sowie dabei Fotos aus rund 35 Metern Höhe machen.

Gewinnen kann man auch noch etwas, denn die Fotos können eingesandt werden. Für das beste Bild aus dem Ballon gibt es einen Gutschein von Knudtsen Einkaufswelt in Niebüll im Wert von 100 Euro. Zudem wird dieses Bild im Nordfriesland-Tageblatt abgedruckt.

Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist bis zum 10. Mai, 12 Uhr, über die Adresse gewinnspiel@shz.de oder das Fotoupload Formular unter shz.de/niebuell möglich. Auch die wartenden Gäste können mittels Gewinnspiel Preise gewinnen, für die Kinder sind der Wal Piet und die Ente Paula mit an Bord.nt

von wer

erstellt am 05.Mai.2017 | 13:56 Uhr