Natur-Freibad : Barfußpfad an der Badewehle

Das Freibad Badewehle bekommt ein neues Gesicht. Der in den letzten drei, vier Jahrzehnten gewachsene Baum- und Strauchbestand wird teils stark gelichtet, teils „auf den Stock gesetzt.“ Die Fläche zwischen der Bade- und Anglerwehle wird in ihren früheren Zustand zurückverwandelt und wieder zu einer Liegewiese wie sie es bereits früher war. Das Wehlengebiet erfährt in seiner Eigenschaft als Naherholungsstätte insgesamt eine Aufwertung.

Wenn man so will, kann die Maßnahme der Stadt Niebüll als vorübergehende Alternative für Dagebüll gesehen werden, wo der Badestrand wegen der Deichbaumaßnahme für den kommenden und womöglich auch für den Sommer 2018 wegen der Deichbaumaßnahme nicht zur Verfügung stehen wird.

„Mit dem reduzierten Baumbestand schaffen wir mehr Freiflächen und Freiraum für eine zweite große Liegewiese, erklärte Bürgermeister Wilfried Bockholt auf Anfrage. Der reduzierte Bewuchs öffnet den Blick auf die Badewehle. Weniger Bäume und Sträucher führen auch dazu, dass weniger Laub ins Badewasser fällt und es verunreinigt.

Beginnend an der Rundbank in der Kneipp-Ecke wird ein Barfußpfad angelegt, an dessen Gestaltung die Jugendherberge und die Gemeinschaftsschule mitwirken. Benutzer des Pfades sollen mit dem Fußsohlen fühlen, worauf sie treten.

Im Wehlengebiet sind zurzeit noch Motorsäge, Frontlader und Schredder zu Gange, bedient von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes unter der Leitung von Stadtgärtner Jochen Johannsen. Die Arbeiten werden noch bis Ende Februar andauern. Das bei den Arbeiten anfallende Holz von den Schwarzerlen wird als Brennholz verkauft. Das gilt auch für das geschredderte Geäst.

Die künftige zweite Liegewiese wird nach Entfernung der Sträucher mit einem Forstmulcher durchwirkt und für die Graseinsaat vorbereitet, so dass noch während der Vegetationsperiode das erste satte Grün zu sehen sein wird.

Ein Großteil des Baumbestandes an den Wehlen bleibt erhalten, so dass sich auch insgesamt an dem Stück Natur an dem Niebüller von Kindern „heiß geliebten“ Familienfreibad nur insoweit etwas ändert, als dort künftig mehr Liegeplatz zur Verfügung steht.



von Christin Lempfert

erstellt am 30.Jan.2017 | 05:05 Uhr

