Auf Michael Endes Spuren

Lehrreich, spannend, unterhaltsam: Professorin Birgit Dankert gestaltete die Eröffnung der Michael Ende-Ausstellung in der Niebüller Stadtbücherei zum ungewöhnlichen Zuhör-Erlebnis. Die Glücksburger Autorin hat 2016 unter dem Titel „Gefangen in Phantásien“ eine umfangreiche Ende-Biografie verfasst. Anlass für Büchereileiter Ronald Steiner, die Ende-Expertin einzuladen. Zudem gab es noch weitere Zufälligkeiten: „Ich habe in den 70er Jahren vertretungsweise in der Niebüller Bücherei gearbeitet“, sagte Birgit Dankert in ihrer charmanten Begrüßung. „Michael Ende habe ich 1968 kennengelernt“, so die vielfach ausgezeichnete Publizistin, die auch zu Astrid Lindgren eine Biografie veröffentlicht hat. „Er war ein ungewöhnlich gut aussehender Mann.“ Die Rolle des Frauenhelden war aber nur eine, die Michael Ende auszeichnete.

Als Sohn eines surrealen Künstlers – eine Arbeit von Vater Edgar Ende ist sogar in Tondern zu sehen – war er als Schüler extrem unangepasst, fand jedoch in einer von Rudolf Steiner geprägten Waldorf-Schule in Stuttgart eine geistige und künstlerische Heimat. Er wurde später Schauspieler, spielte auch in Schleswig-Holstein. Eine Saison in Rendsburg als „Romantischer Liebhaber“ reichte ihm jedoch. Als freier Mitarbeiter für Kleinkunstbühnen und als Filmkritiker beim Bayerischen Rundfunk begann Endes schriftstellerische Tätigkeit. 1960 kam der Riesenerfolg für den 31-Jährigen mit „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“. „Erstaunlicherweise bedeutete ihm diese Anerkennung wenig“, stellte Birgit Dankert fest. „Zeit seines Lebens wollte er als Erwachsenen-Schriftsteller wahrgenommen werden.“ Doch dieses Unterfangen scheiterte, wenngleich Michael Ende Theaterstücke, Libretti und Liedtexte schrieb. Ironie des Schicksals: „Heute lesen die Erwachsenen so genannte All-Age-Literatur, die die Grenzen zwischen Kinder- und Allgemeinliteratur überschreitet.“ Der Autor galt schnell als Erneuerer der deutschen Kinderbuch-Literatur. Nach einem zweiten „Jim Knopf“-Buch setzte Ende mit „Momo“ 1973 abermals Maßstäbe. Parallel setzte die Eskapismus-Debatte ein. In der Diskussion ging es darum, ob die Lektüre eine Flucht aus der Wirklichkeit bedeute – oder aber die Fantasie des Lesers anrege. „Ein Streit, der bis heute nicht beendet ist“, so die Professorin. Der Erfolg machte Michael Ende reich; er lebte in den 70er Jahren in einem Haus in der Nähe von Rom, in dem rauschende Feste gefeiert wurden und prominente Besucher sich die Klinke in die Hand gaben. Freunde berichten, dass Endes mitreißende Art mit dem Erfolg verebbte, er primär damit beschäftigt war, „sich selber zu suchen“. Ob er sich jemals fand – Birgit Dankert glaubt es nicht. „Er war gefangen, war nicht in der Lage, sich zu erkennen.“ Das bittere Resümee lautete dann auch „In mir ist niemand“. Michael Ende fand sich und spiegelte sich wieder in seinen zahlreichen Märchenfiguren. Weltruhm erlangte der Münchner Schriftsteller mit der „Unendlichen Geschichte“. Das Werk ist ein zugleich märchenhafter, fantastischer und romantischer Roman – mittlerweile von allen Alters- und Bevölkerungsschichten gelesen, mit einer Gesamtauflage von über zehn Millionen. Im Gespräch mit den Besuchern der Ausstellungseröffnung wies Birgit Dankert darauf hin, dass 2018 „Jim Knopf“ als Film in die Kinos komme. „Den werden wir dann als DVD besorgen“, versprach Ronald Steiner und dankte für den fulminanten Vortrag.

Die ausgezeichnete Ausstellung in der Stadtbücherei ist noch bis zum 26. Februar zu sehen. Parallel dazu läuft ein Malwettbewerb für alle Altersklassen. Jim Knopf, Lukas, dem Lokomotivführer, Momo und die Figuren aus Phantásien oder dem Lummerland dienen als Inspiration. Vielleicht aber auch die Schildkröte, denn zu diesem Tier hatte Michael Ende eine ganz besondere Beziehung. Ein DIN A3 Bild kann bis zum 31. Januar in der Stadtbücherei oder im Kulturbüro abgegeben werden. Die zehn kreativsten Bilder werden bis Ende Februar im Foyer des Rathauses ausgestellt und mit einem Buchpreis honoriert.



von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 17.Jan.2017 | 14:23 Uhr