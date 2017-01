Gemeindevertreter : Arbeit der Dorfschule als Erfolgsgeschichte

1 von 1 Foto: jess 1 von 1

Bereits zum 27. Mal in der laufenden Legislaturperiode kamen die Gemeindevertreter Klixbülls im örtlichen Dörpscampus zusammen. Sehr intensiv befasste sich die Klixbüller Gemeindevertretung mit der Frage, ob und wie sie sich am Crowdfunding zu dem bereits ein Jahr laufenden Filmprojekt „Unsere Dorfschule“ beteiligt (wir berichteten). Der Film soll Mut machen, sich um den Erhalt von kleinen und Kleinstschulen zu bemühen, die im Bereich der Bildung neue Wege beschreiten. Denn diese Schulen bieten die Chance, das Dorfleben zu erhalten, dem Wegzug von Eltern und Kindern entgegenzuwirken und auf diese Weise Schüler frühzeitig an Partizipation und Verantwortung heranzuführen. Durch die Darstellung der Arbeit der Klixbüller Grundschule könne hierzu eine Erfolgsgeschichte erzählt werden, hieß es.

Neben öffentlicher Förderungen soll zur Verwirklichung des Vorhabens das noch fehlende Geld durch Spenden bereitgestellt werden: mindestens 10 000 Euro, möglichst aber 30 000 Euro. Die eingezahlten Spenden, bislang 5 120 Euro, werden auf ein Treuhandkonto eingezahlt. Sollte das Limit von 10 000 Euro nicht erreicht werden, wird das Geld abzugsfrei erstattet.

Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an dem Projekt wurde kontrovers diskutiert. Einerseits wurde argumentiert, auch die Eltern und Lehrkräfte der Schulkinder sollten Spenden zur Verfügung stellen, um mit dem Film ein Andenken zu schaffen. Andererseits wurde in dem angestrebten Streifen eine Werbung für die eigene Gemeinde gesehen. Schließlich beschlossen die Vertreter, an alle Eltern und Haushalte Flyer zu verteilen und um Spenden bitten. Sie werden zudem den Inhalt der beim Neujahrsempfang aufgestellten Sparschweine zum Projekt beisteuern und nach Prüfung des neuen Kontostandes entscheiden, ob die Gemeinde noch einen weiteren Zuschuss zahlt, um die „Verwirklichungsschwelle“ zu erreichen.

Einstimmig wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen den Gemeinden Tinningstedt, Leck und Klixbüll über die interkommunale Zusammenarbeit zur Verwirklichung gemeinschaftlicher Konversionsmaßnahmen am Bundeswehrflugplatz Leck auf der Grundlage der abgestimmten Konversionsplanung vom 5. April 2016 um eine Maßnahme ergänzt: Zur planungsrechtlichen Sicherung einer Kraftfahrzeug-Teststrecke des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) auf dem ehemaligen Militärflugplatz Leck soll eine Bauleitplanung stattfinden.

Bürgermeister Werner Schweizer berichtete über einige Termine, die er als Repräsentant seiner Gemeinde dienstlich wahrgenommen hatte, und über diverse Vorkommnisse, die sich seit dem Ende der vorangegangenen Sitzung in Klixbüll ereignet hatten.

Zum Beispiel sei in der Grundschule eine Teilabnahme der Brandschutzanlage erfolgt. „Das Feuerwehrfest ist auch gut besucht gewesen und harmonisch verlaufen.“ Der erste Bürgerstammtisch fand am 5. Januar statt, der zweite ist für den 2. Februar 2017 geplant. Bei letzterem soll auch die Veranstaltung „Klixbüll stellt sich vor“ besprochen werden.

In der Einwohnerfragestunde erkundigte sich ein Einwohner, ob ein neues Bebauungsgebiet geplant sei. Bürgermeister Schweizer: „Zur Zeit werden die vorhandenen Baulücken erfasst. Erst danach steht fest, ob und inwieweit die Gemeinde sich bis zum Jahre 2025 baulich noch entwickeln darf.“ Nördlich des Broder-Christiansen-Weges befinde sich noch eine Fläche im Eigentum der Gemeinde. Sie sei für die Ausweisung eins Baugebietes vorgesehen.



