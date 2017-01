Angebot der Familienbildungsstätte

Die Familienbildungstätte hat im neuen Jahr auch neue Kurse im Angebot. Zwei Yoga Kurse starten: der eine am Dienstag, 17. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr, der andere am Mittwoch, 18. Januar, von 9 Uhr bis 10.30 Uhr. Beide Kurse gehen über zehn Abende. Das Ziel des Unterrichts ist Körper, Atem und Geist in Einklang zu bringen. Die Entwicklung von Achtsamkeit und der Mensch in seiner jeweiligen Einzigartigkeit stehen in diesem Kursus im Vordergrund. Yoga bedeutet nicht, auf dem Kopf stehen zu müssen und besonders gelenkig zu sein, sondern mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen und etwas Gutes für sich tun. Die Teilnahme kostet 120 Euro - mit 80 Prozent Bezuschussung von der Krankenkasse. Die je zehn Einheiten werden von Ulrike Wandrey geleitet.

Säuglingsernährung – Das beste Essen für mein Baby“ heißt der Kursus, der am Mittwoch, 18. Januar, um 15.30 Uhr beginnt. Ende ist um 17.30 Uhr. Es geht um das Thema Beikost. Die Diplom-Ökotrophologin Anja Nottelmann beantwortet Fragen wie: Welcher Brei ist der richtige oder muss das Baby zusätzlich etwas trinken? Antworten gibt es in Theorie und Praxis. Kosten: 20 Euro.

Ein Patchwork-Kursus für Jugendliche beginnt am Sonnabend, 21. Januar, um 10 Uhr. Er geht über drei Vormittage zu je drei Stunden. Gemeinsam werden Patchworkkissen, Nadelkissen, Kosmetik- und Stiftetaschen genäht. Kosten: 27 Euro. Die offene Patchwork-Nähgruppe trifft sich ab dem 26. Januar donnerstags. Die Kursleiterin Sieglinde Hildebrandt steht nur für Hilfe „aus dem Handgelenk“ zur Verfügung.

Anmeldung ist bei der Familienbildungsstätte Niebüll unter Telefon 04661-9014110 oder evfbs@dw-suedtondern.de möglich. -

von Anja Werner

erstellt am 09.Jan.2017 | 19:23 Uhr