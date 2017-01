Als die Turniere noch Volksfeste waren

vergrößern 1 von 4 Foto: cw 1 von 4







Am 1. Februar 1927 wurde der ehrwürdige Ringreiterverein „Friesia“ Neukirchen und Umgebung von 22 Männern in der Gastwirtschaft von Ebbe Nissen auf Fegetasch gegründet. 90 Jahre später wird die Gründungs-Gaststätte von Enkelin Annelie Rasch geführt, in der das Jubiläum Anfang Februar gebührend gefeiert werden soll. Die Gründungsmitglieder wählten den damaligen Amtsvorsteher Andreas Carstensen, Otzhusum, zum ersten Vorsitzenden, Rechnungsführer wurde Bauer Hermann Christiansen, Hesbüll, Schriftführer Gastwirt Ludwig Andresen, Fegetasch, und Reitchef Johann Carstensen, Großhallig. Bei der ersten Generalversammlung wurde der Vorstand ergänzt durch den 1. Zugführer Peter Petersen, Fegetasch-Mühle, Adjutant Lorenz Hansen, Fegetasch, und Fahnenträger Thomas Nielsen, Klanxbüll.

Einen ehrwürdigen Tag erlebte der Verein bereits kurz nach der Gründung am 1. Juni 1927. Gemeinsam mit den anderen Ringreitervereinen des Kreises Südtondern und der alten Kreisstadt Tondern nahm man in Klanxbüll Aufstellung, als der damalige Reichspräsident Hindenburg den nach ihm benannten Damm zwischen dem Festland und der Insel Sylt einweihte.

Das erste Sommerfest von „Friesia“ fand am 12. und 14. Juni 1927 statt, wo Waldemar Hansen, Südhesbüll, Vereinskönig wurde. Beim ersten Winterfest am Jahresende betrug der Eintritt 50 Pfennige, und ein Jahr nach der Gründung wurde schon eine einheitliche Uniform für die Reiterkameraden angeschafft. Einige nahmen auch am Reit- und Fahrturnier in Leck statt, und beim ersten 1930 vom „Nordwestkarrharder Ringreiterverein“ in Uphusum ausgerichteten Konkurrenzringreiten holten sich die „Friesia-Reiter“ die meisten Gewinne. Nach dem Krieg ging es 1946 zunächst mit dem Schulreiten weiter. Der Verein begann auch mit der Ausrichtung von Reit- und Fahrturnieren, das letzte fand 1966 statt. Dieses lockte im Jahr 1949 mehr als 3000 Zuschauer nach Neukirchen, am Turnierplatz gab es 20 Buden und Karussells und abends war Ball in beiden Lokalen.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gab es im gleichen Jahr mit Käthe Nissen, Döttgebüll, eine Ringreiter-Königin. 1955 konnte „Friesia“ eine neue Standarte weihen, die auch heute noch der Schmuck des Vereins ist. Die Nachwuchsförderung wird seit jeher groß geschrieben, im Jahr 1971 fand erstmalig ein Kinder- und Jugendringreiten statt.

Seit 1980 gibt es auf Initiative des damaligen „Friesia“-Vorsitzenden Johannes Magnussen das Pokalringreiten mit den Nachbarvereinen, auch aus dem dänischen Seeth-Udbjerg. Im gleichen Jahr wurde auf dem idyllischen Reitplatz am Sportzentrum, wo das Ringreiten seit 1975 stattfindet, ein Unterstand in Eigenleistung gebaut.

Ein zusätzliches Ringreiten für alle Altersgruppen veranstaltet „Friesia“ seit 1990 jährlich in Aventoft. Im gleichen Jahr wählte man mit Martin Carstensen erstmals den „Reiter des Jahres“. Seit 2001 veranstaltet „Friesia“ jährlich ein Hallenringreiten für alle Altersgruppen auf Südfeld, erste Siegerin wurde Rosi Hansen. Auch am Kreis- und Landesringreiten beteiligt sich der Verein, stellte mit Stefan Christiansen 2012 den Kreismeister.

Kameradschaft und Kontinuität wird bei „Friesia“ groß geschrieben. Deshalb gab es in 90 Jahren nur sechs Vorsitzende: Andreas Carstensen (bis 1929), Siegfried Petersen (bis 1959), Andreas Hansen (bis 1965), Johannes Magnussen (bis 1989), Matthias Knudsen (bis 2011) sowie seit diesem Jahr den jetzigen Amtsinhaber Gottfried Hinrichsen.

Ähnlich sieht es bei den Reitchefs aus: Johann Carstensen (bis 1931), Waldemar Hansen (bis 1960), Martin Jappsen (bis 1974), Peter Thomsen (bis 1982), Ebe Thomsen (bis 2010) sowie den seit diesem Jahr amtierenden Chef Stefan Christiansen.

Heute zählt der Verein 88 aktive Reiterinnen und Reiter, 11 Ehrenmitglieder sowie 94 Passive.

