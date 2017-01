Abschied von prägenden Bäumen

1 von 1 Foto: werner 1 von 1

„Danke für diesen schönen Winterspaziergang!“ Ungewöhnlich fällt die Verabschiedung von Peter Schumann, Vorsitzender des Umwelt- und Wirtschaftsausschusses, zum Ende der jüngsten Sitzung aus. Grund ist eine willkommene Abwechslung vom Sitzungsalltag: Ein von Stadtgärtner Jochen Johannsen geführter Marsch durch die Innenstadt. Doch der Grund dafür ist kein schöner. Die Niebüller werden sich schon bald von einigen Baumriesen verabschieden müssen, die das Stadtbild zum Teil mehr als 100 Jahre lang geprägt haben.

Alle begutachteten Patienten sind schwer und unheilbar krank. Pilze oder Krebs wuchern in ihren Stämmen und schädigen das Astwerk. Dadurch leidet die Standsicherheit der uralten Bäume, die damit zum Sicherheitsrisiko für Fußgänger, Rad- und Autofahrer geworden sind. Zum Beispiel die große Linde am Ende des Kirchensteigs zur Kirchenstraße. „Wo der Pilz drin ist, geht er auch nicht mehr raus“, sagt Stadtgärtner Jochen Johannsen zu dem imposanten Baum mit einem Stammdurchmesser von gut 80 Zentimetern. Dessen Alter kann nur noch geschätzt werden, auf weit mehr als 100 Jahre, vielleicht sogar 150 Jahre. Genau ist es der Hallimasch-Pilz, der der Linde und ihrer Standfestigkeit zu schaffen macht. Wie sicher der Baum noch steht, der nur wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt in die Höhe ragt, könnte nur durch eine kostspielige Untersuchung mit einem Impuls-Thermografen ermittelt werden. „Das Risiko ist zu groß, der Baum ist sichtbar krank und muss gefällt werden“, so das Fazit des Stadtgärtners, der die Runde zuvor schon mit einem Baumgutachter abgegangen ist. Gleiches gilt für eine alte Esche, die noch an den Fahrradständern der Grundschule steht. „Die haben wir schon radikal zurückgeschnitten“, sagt Johannsen. Doch der von viel Totholz geprägte schlechte Zustand des hohen Baumes lässt den Ausschussmitgliedern keine Wahl – das Sicherheitsrisiko für die Schulkinder ist zu groß, auch dieser Baum muss weg und wird zunächst nicht ersetzt werden. „Wir wollen abwarten, was bei dem Wettbewerb zur Neugestaltung des Schulhofs herauskommt“, sagt Peter Schumann.

Keine Chance auch für die beiden ältesten Linden vor der VR-Bank an der Böhmestraße. „Der Vitalitätszustand ist richtig schlecht“, sagt Johannsen. Die Wurzeln wurden durch die Verlegung der Fernwärmeleitungen geschädigt. Dadurch haben die Linden ihren sicheren Stand verloren. „Es wird aufwendig, diese Bäume zu fällen und auf gepflastertem Bürgersteig die Wurzeln herauszufräsen“, kündigt der Baumexperte an. Wie auch am Kirchensteig wird dafür eine Straßensperrung erforderlich sein. Danach sollen neue Linden – an sich robuste Laubbäume – mit einem Stammumfang von etwas 20 Zentimetern in die Allee gepflanzt werden. Pech auch für die Pappeln, die schon lange Zeit am Rande des Kinderspielplatzes an der Mühlenstraße wachsen. Sie sind nicht nur vom Pilz, sondern auch vom Krebs befallen. Auch sie sind ein Sicherheitsrisiko und werden gefällt werden müssen. Neuanpflanzungen sind nicht nötig, da unter den alten Bäumen bereits viele jüngere Bäume sprießen, zum Beispiel kleine Ahorne und auch kleine Pappeln. „Das wird sich schnell wieder zuwachsen“, ist sich Johannsen sicher.

Ein Happy-End beschert der Baum-Rundgang nur der mächtigen Esche auf dem Parkplatz des Richard-Haizmann-Museums – aber wohl nur vorläufig. Auch dieser Baum ist krank: Totholz, braune Spitzen als Zeichen von Triebsterben, dazu Anfahrschäden.

Der eingepflasterte Baum erhält eine Gnadenfrist von ein bis zwei Jahren und einen Baumschnitt als Pflege. „Auf Dauer wird er aber nicht zu halten sein“, sagt Johannsen.



von Anja Werner

erstellt am 13.Jan.2017 | 14:07 Uhr