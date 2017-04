Zeugen gesucht : 17-Jährige in Leck sexuell belästigt

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Eine 17-Jährige ist in Leck von zwei Unbekannten überfallen sowie sexuell belästigt worden. Die Männer hatten die junge Frau am frühen Sonntagmorgen auf dem Rückweg aus einer Diskothek angesprochen, teilte die Kriminalpolizei in Niebüll heute mit. Das spätere Opfer ignorierte die Männer im Bereich des Augartens – diese folgten ihr daraufhin.

Einer der beiden umklammerte sie von hinten und riss sie in der Norderbergstraße zu Boden. Dort fasste er sie „unsittlich an“, heißt es von den Beamten. Als die Frau um Hilfe rief, wurde ein Anwohner aufmerksam und eilte ihr zu Hilfe. Die Angreifer flüchteten demnach in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Beide Männer sollen sich am Abend vor der Tat – in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag – vor der Disco Töff aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Niebüll unter: 04661 / 4011 0 in Verbindung zu setzen.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 24.Apr.2017 | 15:17 Uhr