Bauamt : 100 Bauprojekte in Südtondern

Was dieses Amt so alles baut – rund 100 Projekte in 30 Gemeinden umfasst die Bauleitplanung für Südtondern im Jahr 2017. Die Fäden für nahezu alle Projekte laufen bei Udo Schmäschke, Südtonderns Bau- und Ordnungsamtsleiter, und seinem Team in der Amtsverwaltung in Niebüll zusammen. Die beiden größten Baustellen werden in Leck und Dagebüll aufgemacht.

„Auf dem ehemaligen Nato-Flugplatz in Leck wird sich einiges tun“, kündigt Udo Schmäschke an. Für 60 der insgesamt 300 Hektar großen Konversionsfläche hat die Gemeinde Leck einen Bebauungsplan für ein gemeinsames Gewerbegebiet mit Klixbüll und Tinningstedt auf den Weg gebracht, in Kürze soll mit der Vermarktung begonnen werden. Mitfinanziert wird diese von dem Eigentümer, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). „Es gibt Nachfragen, auch von einigen großen Unternehmen, nach Flächen im Business-Park. Dadurch könnten viele Arbeitsplätze entstehen“, sagt Schmäschke. Die Hauptachsen können genutzt werden, dennoch müssen für dieses Gebiet Erschließungsstraßen angelegt und Versorgungsleitungen in den Boden gebracht werden.

Neben dem Business-Park nimmt auch der Airpark konkrete Strukturen an. Dafür soll die drei Kilometer lange Start- und Landebahn des ehemaligen Militärflugplatzes reaktiviert werden. „In die Hälfte der Strecke müsste investiert werden, um die Voraussetzung zu schaffen, die Bahn für Privat- und Geschäftsflugzeuge zu nutzen“, sagt Schmäschke. Geplant ist eine Kooperation mit dem Sylter Flugplatz. Laut des Klixbüller Bürgermeisters Werner Schweizer gebe es von der Insel ein großes Interesse an einem Flugplatz Sylt Festland. Dieser wäre für ihn ein großer Imagegewinn für die gesamte Region. „Es gibt dafür nur eine große Herausforderung“, gibt Udo Schmäschke zu bedenken: Den Flugbetrieb mit der geplanten Nutzung der Bahn als Teststrecke für das Kraftfahrtbundesamt (KBA) unter einen Hut zu bringen. Die städtebauliche Vereinbarung dafür zwischen dem KBA und den drei Gemeinden stehe unmittelbar bevor. „Die Flugbetriebs- und Testfahrtzeiten müssen gut aufeinander abgestimmt werden“, sagt Schmäschke.

Die zweite Großbaustelle dient der touristischen Aufwertung Südtonderns – ausgelöst durch die erforderliche Deichverstärkung in Dagebüll. „Die Gemeinde nutzt diese Maßnahme des Landes, um sich für Gäste und Einheimische deutlich attraktiver aufzustellen“, sagt Udo Schmäschke. Drei Millionen Euro werden dafür investiert, zwei Millionen Euro an Fördergeldern sollen ins kleine Dagebüll fließen. Im nördlichen Bauabschnitt werden unter anderem am Deichtorplatz binnendeichs eine Tribüne sowie eine Deichtreppe zur Nordsee errichtet und der Platz an die Stöpe angebunden. Geplant sind außerdem ein Fußweg auf der Deichkrone mit Beleuchtung und eine Verbreiterung der Straße Haffdeich für eine bessere Zuwegung für Fußgänger zu den Fähranlegern. Im südlichen Bereich sollen unter anderem zwei Veranstaltungsflächen, die Aufwertung der Badestelle, barrierefreie Zugänge zum Meer und auch ein Weg auf der Deichkrone geschaffen werden. Zudem geplant ist ein „Haus des Gastes“ mit einem windgeschützten Platz als Entree zur Badestelle, der zur Saisonverlängerung beitragen soll. Doch für diese Verbesserungen werden in diesem Jahr einige Bauchschmerzen hinzunehmen sein. „Die Badestelle wird gar nicht genutzt werden können, die Zufahrt zu den Fähranlegern wird zumindest für eine gewisse Zeit für die Bauarbeiten gesperrt werden müssen“, sagt Udo Schmäschke.

Fleißig gebaut wird 2017 auch in Niebüll. „Dort soll das Gewerbegebiet an der B5 vom Baumarkt in Richtung Norden um 30 Hektar erweitert werden“, kündigt Schmäschke an. Für rund eine Million Euro soll zudem die Sporthalle des Schul- und Bildungszentrums komplett saniert werden, weitere 200 000 Euro werden in die Erweiterung des Bauhofs fließen, und Ende des Jahres soll mit dem Neubau der Südtondernhalle begonnen werden. Spürbare Verkehrsbehinderungen wird die Deckenerneuerung des kompletten Peter-Schmidts-Weges durch das Stadtgebiet bis zur B5, inklusive Kreisverkehr, mit sich bringen. „Eine sensible Stelle, die Probleme bei der Zuwegung zum Autozug nach Sylt verursachen wird“, sagt Udo Schmäschke.

Die Nähe einiger Gemeinden zur Zugverbindung nach Sylt beeinflusst in Südtondern immer deutlicher die Wohnbebauung. „In Gemeinden, die sich für Pendler eignen wie Klanxbüll, Stedesand oder Lindholm, sind die Reserven nach privatem Bauland trotz großer Nachfrage ziemlich ausgereizt – in anderen Gemeinden gibt es Baureserven, aber nur wenig Nachfrage“, beschreibt der Bauamtsleiter ein Missverhältnis. Auch Niebüll wachse dank der Nähe zu Sylt künftig deutlich weiter.

Aber auch auch im Westen von Leck soll in Richtung Klintum, umgeben von Heideflächen, ein landschaftlich attraktives Baugebiet erschlossen werden. Angrenzend an das Konversionsgebiet Flughafen sind weitere Wohnflächen geplant.

Dazu kommen diverse weitere kleinere Bauprojekte, die für die jeweiligen Gemeinden aber von großer Bedeutung sind und betreut werden wollen. Es gibt also viel zu tun für Udo Schmäschke und die sechs Techniker des Amtes. „Viel Arbeit, aber auch viele spannende Projekte, die die Entwicklung der Gemeinden weiter vorantreiben“, betont der Bauamtsleiter.