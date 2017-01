400 Jahre Glückstadt : Zum Geburtstag Besuch aus Texas

vergrößern 1 von 4 Foto: sh:z 1 von 4





„Uns verbindet bereits eine so langjährige Freundschaft mit der Chorgemeinschaft Texas, dass wir beim Besuch der Sänger im nächsten Sommer nur ungern auf unpersönliche Hotelzimmer zurückgreifen müssen.“ Rolf Nedebock, Vorsitzender des Glückstädter Männerchores Quartett Lied Hoch hofft jetzt auf die Gastfreundschaft der Glückstädter. In diesem Jahr soll, auch anlässlich des 400-jährigen Stadtjubiläums, der sechste deutsch-texanische Sängertag in Glückstadt gefeiert werden.

Dazu werden von Sonnabend bis Sonntag, 8. bis 16. Juli, rund 50 Sänger aus den USA in Glückstadt sein. Den größten Teil nehmen die Sänger des Männerchors als Gäste auf. Da der Chor jedoch nicht mehr ganz so Mitgliederstark ist, wie in früheren Zeiten, sucht Rolf Nedebock nun noch nette Menschen, die bereit sind, einen Sänger oder auch ein Sängerpaar für diese Woche unentgeltlich bei sich aufzunehmen und gern auch am Familienleben teilhaben lassen. „Das ist uns umso wichtiger, als auch schon die Gegeneinladung nach Texas steht. Voraussichtlich in zwei Jahren werden wir dann wieder dort zu Gast sein“, weiß Nedebock schon jetzt.

Zunächst stehen jetzt jedoch erstmal die Planungen für dieses Jahr an. Im Rahmen des Stadtjubiläums plant auch das „Quartett“ einige Höhepunkte. Da steht erstmal das Festkonzert am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche am Markt auf dem Programm. „Das haben wir als 400-Cent-Konzert geplant, passend zum 400. Stadtjubiläum“, sagt Rolf Nedebock erfreut. Gern würde der Chor zu diesem Konzert noch sangesfreudige Männer aufnehmen, die bereit sind, das Quartett Lied Hoch mit ihrer Stimme zu unterstützen, denn die Proben dafür laufen bereits. „Natürlich möchten wir mit möglichst viel musikalischer Sangeskraft auftreten und würden uns daher über weitere Unterstützung freuen“, fordert der Chorvorsitzende mögliche Interessenten auf sich zu melden.

Mit diesem Konzert möchten die Sänger von „Lied Hoch“ auch ihre Verbundenheit mit Glückstadt zum Ausdruck bringen. Denn der Chor blickt bereits auf eine lange Geschichte in der Elbestadt zurück. 1966 gründete Heinrich Paulsen den Chor. Schon kurz darauf schloss dieser die Bekanntschaft mit der Glückstädter Familie Bohn, die zuvor in die USA, nach Texas, ausgewandert war und auf Heimatbesuch den Chorleiter kennen lernte. Es folgten die ersten Einladungen nach Texas, und daraus resultierte eine langjährige Freundschaft, die in unregelmäßigen Abständen mit gegenseitigen Besuchen immer wieder aufgefrischt wurde. So stehen eben in diesem Jahr bereits die sechsten deutsch-texanischen Sängertage an. Dazu wurden bereits Chöre aus der Umgebung einladen.

Geplant ist außerdem ein musikalischer Umzug durch die Stadt und ein anschließender Festball. Am 17. Juli werden die Texaner dann weiterreisen auf Konzerttour durch Skandinavien. „Eventuell werden einige Sänger unseres Chores sie dann begleiten“, sagt Rolf Nedebock.



>Wer Lust hat, beim Quartett Lied Hoch mitzusingen oder bereit ist, Sänger aus Texas im Sommer bei sich aufzunehmen, kann sich an Rolf Nedebrock wenden: telefonisch unter 04124/89115 oder per E-Mail: rolfnede.@t-online.de

von Christine Reimers

erstellt am 05.Jan.2017 | 04:45 Uhr