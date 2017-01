Brandschutz : Wohnungsnot schwächt Feuerwehr

vergrößern 1 von 2 Foto: Mehmel 1 von 2

Wenn’s brennt, ist innerhalb von wenigen Minuten die Feuerwehr da. Selbstverständlich ist das nicht, wie in einem Gespräch mit Wilsters Wehrführer Ralf Theede und dem Blick auf das gerade abgelaufene Jahr 2016 deutlich wird. Zwar seien die Helfer von der Ausrüstung her wie auch personell nach wie vor gut aufgestellt. Allerdings habe man jüngst auch drei Abgänge verzeichnen müssen – aus bislang wohl eher unterschätzten Gründen. Die Feuerwehrleute fanden für sich und ihre Familien in Wilster keine passende Wohnung und zogen deshalb in zum Teil weiter entfernt liegende Gemeinden um. Hinzu kommen noch zwei junge Leute, die ihre Heimatstadt wegen eines Studiums für längere Zeit und sogar für immer verlassen haben.

Aktuell kann die Feuerwehr Wilster im Ernstfall auf bis zu 53 Aktive zurückgreifen. Im vergangenen Jahr mussten diese zu insgesamt 74 Einsätzen ausrücken, nur zwei weniger als im Jahr zuvor. Was viele nicht wissen: Viele Helfer opfern ihre Freizeit darüber hinaus auch in einer Art Bereitschaft. Über Weihnachten und während der Silvesternacht standen jeweils zehn Feuerwehrleute Gewehr bei Fuß. „Sie mussten vor Ort und nüchtern bleiben“, beschreibt Theede die Voraussetzungen. Außerdem sei das alles mit einem „erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden“, weil nicht einfach nur zehn Männer und Frauen Bereitschaft schoben, sondern auch wichtige Funktionen wie Atemschutzgeräteträger und Fahrzeugführer vorgehalten werden mussten. Einen vergleichbaren Aufwand betreibe die Wehr übrigens auch bei Veranstaltungen wie der Fubama oder dem Sparclubessen und sogar beim eigenen Oktoberfest. „Einfach eine Feuerwehr bei der Leitstelle abmelden, geht heute nicht mehr.“ Zwingend müsse zudem auch der Einsatzleiter stets aus der jeweiligen Gemeinde kommen. Hinzu komme: Nach den gesetzlichen Vorgaben müssten im Ernstfall auch mindestens zehn Feuerwehrleute innerhalb von acht Minuten am Einsatzort sein. „Das ist auch die Zeitspanne, in der sich ein Feuer am effektivsten bekämpfen lässt“, so Theede. Er fügt hinzu: „Allein schon deshalb kann man auch in Zukunft nicht auf die Dorfwehren verzichten.“

Dank guter Personalplanung konnte denn auch in der Silvesternacht der letzte Einsatz des Jahres schnell abgearbeitet werden: ein vermutlich durch einen Böller ausgelöstes Feuer in einer Telefonzelle. Gut eine Stunde nach dem Jahreswechsel musste dann noch der Inhalt eines Mülleimers gelöscht werden. Was wie eine Lappalie klingt, ist nach Einschätzung von Theede, der im Hauptberuf Feuerwehrmann in Hamburg ist, nicht zu unterschätzen. „Wenn so ein Mülleimer an einem Haus steht, kann das Feuer sehr schnell durch das Dach laufen.“

Vom Großfeuer bis zur technischen Hilfeleistung war im vergangenen Jahr für die Feuerwehr Wilster wieder alles dabei. Etwa ein Drittel aller Einsätze sind zudem auf die Ersthelfer der First Responder zurückzuführen, die bei Notfällen immer dann ausrücken, wenn an der Rettungswache in Büchsenkate gerade kein Fahrzeug einsatzbereit ist. Die größten Veränderungen bei der Ausrüstung stehen mit der Anschaffung einer Drehleiter ins Haus. Die europaweite Ausschreibung ist raus, mit Ergebnissen wird Mitte Mai gerechnet.

von Volker Mehmel

erstellt am 05.Jan.2017 | 16:38 Uhr