Stadtwerke-Chef im Interview : „Wir wollen Alltagsbegleiter werden“

Seit vier Monaten steht Gregor Gülpen an der Spitze der Stadtwerke Itzehoe. Am 1. Oktober 2016 wurde er nach Beschluss des Aufsichtsrates dem bisherigen Geschäftsführer Manfred Tenfelde zur Seite gestellt. Während sich Tenfelde fortan eher um die technischen Bereiche kümmert, ist Gülpen für Marketing und Vertrieb zuständig. Im Interview spricht er über seine Ideen.

Herr Gülpen, Sie haben ja nicht nur Ihren Arbeitsplatz, sondern auch Ihren Wohnort nach Itzehoe verlegt. Wie sind Ihre ersten Eindrücke von der Kreisstadt?

Ich finde Itzehoe für eine Stadt mit 33 000 Einwohnern sehr schön. Es gibt ein Schwimmbad und ein Theater, in dem ich schon öfter war. Es gibt genügend Einkaufsmöglichkeiten und viele Waldflächen und es gibt total nette Menschen. Ich bin mit offenen Armen empfangen worden. Dass eine Stadt mit 33 000 Einwohnern beim Freizeitangebot nicht mit Hamburg, Kiel oder Lübeck mithalten kann, ist auch klar. Aber ich bin sehr froh, dass ich hier bin.

Was sind die ersten Eindrücke von Ihrem Arbeitsplatz?

Ich bin von einer Abteilung zur nächsten gegangen, habe mich den rund 200 Mitarbeitern vorgestellt und mir ihre Bereiche angesehen. Alle sind sehr motiviert. Jetzt geht es darum, wie wir das Unternehmen weiter voranbringen können.

Gibt es da schon eine Marschrichtung für die nächsten Jahre Ihrer Amtszeit?

Ich möchte, dass wir als Strom- und Gas- sowie Wasser- und Fernwärmeversorger mehr in die Köpfe der Menschen reinkommen. Wir wollen der Alltagsbegleiter werden. Dazu wollen wir zusätzliche Produkte anbieten, die auch einen gewissen Überraschungseffekt bieten. Die Menschen sollen sagen: „Oh, das machen die Stadtwerke auch?“

Was machen die Stadtwerke denn auch?

Wir wollen zukünftig drei neue Zusatzleistungen zu unseren Produkten anbieten. Das erste ist ein Haushaltsschutzbrief, der wahrscheinlich sechs verschiedene Leistungen umfassen soll. Sie reichen von der Bezahlung eines Handwerkernotdienstes bis zu Garantieleistungen für elektrische Haushaltsgeräte. Beim zweiten Produkt geht es um die Abschläge, die der Verbraucher beispielsweise für Strom und Gas zahlt. Wenn es gut läuft, bekommt er am Ende des Jahres etwas zurück. Wir möchten mit dem Berliner Start-Up Optio-Pay zusammenarbeiten, das die Möglichkeit bietet, diese Rückzahlungen in Mehrwert umzuwandeln. Der Verbraucher erhält dann Rabatte bei verschiedenen nationalen und lokalen Unternehmen. Dazu sind wir auch im Gespräch mit dem Stadtmanagement. Das dritte Produkt ist eine Wandladestation für Elektroautos, die wir in Zusammenarbeit mit einem nationalen Hersteller anbieten werden. Außerdem wollen wir eine App für die Itzehoer Bürger entwickeln.

In Zusammenarbeit mit örtlichen Schulen, Vereinen und Unternehmen werden sich hier Informationen zu Lifestyle, Freizeit, Sport und natürlich auch zu den Stadtwerken wiederfinden.

Ein großes Problem in Itzehoe ist nach wie vor der Breitband-Ausbau. Wer die Berichterstattung verfolgt, hat den Eindruck: Im gesamten Kreis Steinburg wird der Breitband-Ausbau vorangetrieben – außer in Itzehoe.

Der Eindruck täuscht, es ist kein Problem. In den ländlichen Gebieten ist natürlich die Bereitschaft zum Ausbau sehr viel höher, weil es keine Alternative gibt. Die Städte sind in der Regel besser versorgt, sodass die Bevölkerung aktuell keinen direkten Mehrwert in einem Breitband-Anschluss sieht. Im Zeitalter der Digitalisierung wird die Nachfrage nach höheren Bandbreiten aber steigen. Um wirtschaftlich zu sein, benötigen wir eine Anschlussquote von 40 Prozent. In Neubaugebieten ist diese Quote vielfach erfüllt, wir haben aber auch Gebiete, da sind wir gerade einmal bei zehn Prozent.

Und diese zehn Prozent bleiben dann auf der Strecke?

Nein, das ist der Unterschied zwischen Stadt und Dorf. In der Stadt gibt es Alternativen. Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Anbietern und anderen Übertragungswegen. Wir werden in den Straßen, in denen bereits Glasfaserkabel liegen, die Anwohner mit Aktionen ansprechen, um sie anzuschließen. Außerdem werden wir weiter Bedarfe abfragen, und dort, wo die Kunden Interesse haben, auch Lücken schließen. Es muss aber auch wirtschaftlich sein.

Wettbewerb gibt es auch bei den Strompreisen. Die Stadtwerke sind in bei weitem nicht der günstigste Anbieter. Warum nicht?

Als öffentliches Unternehmen haben wir zum einen einen Versorgungsauftrag. Überdies ist es unsere Aufgabe, unter möglichst geringem Risiko Strom und Erdgas zu beschaffen. Zum anderen sind wir von nationalen Prozessen abhängig. In diesem Jahr haben beispielsweise die höhere EEG-Umlage und die erhöhten Netzentgelte für den Stromtrassenbau von Nord nach Süd dafür gesorgt, dass wir die Strompreise anheben mussten, was mich persönlich sehr geärgert hat.

Bekommt der Kunde für den höheren Preis denn auch mehr geboten als bei überregionalen Anbietern?

Auf jeden Fall. Er bekommt hier den örtlichen Service. Unser Gewinn kommt der Stadt Itzehoe zugute. Darüber hinaus unterhalten wir nicht kostendeckend ein Schwimmbad, Parkhäuser und Breitband. Weiteren Mehrwert wollen wir demnächst, wie gesagt, über unsere neuen Zusatzleistungen bieten.

Es gibt in letzter Zeit viele kleinere Stadtwerke, die innovative Ideen entwickeln. Ein neuer Trend, um sich für die Zukunft aufzustellen?

Ich bin davon überzeugt, dass kleine Stadtwerke zukunftsfähig sind. Ich glaube, dass sich kleine Stadtwerke viel schneller bewegen als die großen. Beim Geld haben die großen Stadtwerke natürlich einen Vorteil. Für uns ist Innovation eine Kraftanstrengung, der wir uns gerne stellen. Natürlich kann es auch vorkommen, dass eine Sache, die wir uns ausdenken, nicht angenommen wird. Aber dann akzeptieren wir das und entwickeln ein neues Projekt.

von Michael Althaus

erstellt am 30.Jan.2017 | 16:59 Uhr