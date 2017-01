Kommunalpolitik : „Wir hatten schon bessere Jahre als 2016“

vergrößern 1 von 2 Foto: Möller (2) 1 von 2

2016 war nicht das beste Jahr für das Amt Kellinghusen, aber 2017 soll besser werden. Dies hofften Amtsvorsteher Clemens Preine und der neue Leitende Verwaltungsbeamte Jürgen Rebien beim neunten Neujahrsempfang des Amtes Kellinghusen. Schauplatz war zum zweiten Mal die Gaststätte „Zur Erholung“ in Lockstedt, die kaum die vielen Gäste fassen konnte. So brauchte Clemens Preine fast zehn Minuten, alle Besucher – viele namentlich – zu begrüßen. An erster Stelle nannte er die zahlreichen Einwohner des Amtes, denn es sei „ein bürgeroffener Empfang“.

„Wir hatten schon bessere Jahre als 2016“, sagte er mit Blick auf die Abberufung des Leitenden Verwaltungsbeamten und den Streit mit Hohenlockstedt wegen der Besetzung des Bürgerbüros. Aber auch daraus sollten Schlüsse und Lehren gezogen werden. Für 2017 zeigte er sich optimistisch. Mit einem neuen Leiter und neuen Strukturen innerhalb der Verwaltung werde das Amt wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. „Mit Ruhe und Gelassenheit werden wir 2017 meistern.“ Voraussetzung sei allerdings, dass die kommunale Familie gemeinsam agiere.

Nach den Worten von Jürgen Rebien wird 2017 für das Amt zu einem ganz besonderen Jahr. „Mit dem Umzug in das neue Verwaltungsgebäude und der Umorganisation der Verwaltungsstruktur wird die Basis für eine zentrale, leistungsfähige und bürgerorientierte Verwaltung geschaffen.“ Rebien warf auch schon ein Blick voraus auf die Landtagswahl im Mai. Der Ausgang werde voraussichtlich entscheidend dafür sein, wie sich die Gemeinden in der Zukunft entwickeln könnten. Das Land plane unter anderem auch, Gebietsreformen nach dänischem Muster auf den Weg bringen. Amtsgemeinden könnten ein Modell der Zukunft werden. Sein Rat an die Kommunen: „Über sich selbst nachdenken, mit Selbstvertrauen agieren, notwendige Veränderungen zulassen, die Weichen stellen für den Weg in die selbst gestaltete Zukunft.“ Dafür seien selbstbewusste, innovative und verlässliche Gemeindevertretungen oder Gemeindeversammlungen unverzichtbar.

In seinem Rückblick auf 2016 ging Rebien unter anderem auf die Flüchtlingssituation, die im Amt gut gemeistert werde, auf eine positive Entwicklung bei Kindertagesstätten und Schulen sowie auf die stets schlechter werdende Finanzlage der Kommunen ein. Hier müsse das Land dringend Abhilfe schaffen. „Nur mit einer finanziell auskömmlichen Grundausstattung wird es den Mandatsträgern in den Gemeinden sowie allen anderen engagierten Menschen möglich sein, unser Lebensumfeld und damit unsere Sozialräume weiter positiv und lebenswert zu gestalten.“

Landrat Torsten Wendt nutzte den Empfang, um allen Bürgern, die sich im Gemeinwesen ehrenamtlich engagieren, zu danken. Mit „etwas Neid“ blickte er auf das fast fertige neue Verwaltungsgebäude des Amtes, derweil sein neues Kreishaus noch auf sich warten lässt. „Ein vernünftiges Arbeitsumfeld gibt auch Kraft für die Arbeit“, betonte er.

Für Unterhaltung sorgte anschließend der Jan Rusch alias Janomani. Seine Comedy-Show mit Zaubertricks und Jonglage sorgte für einen unterhaltsamen Ausklang des Programms. Bei einem Imbiss blieb danach noch Zeit für angeregte Gespräche.