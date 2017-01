Sternsinger : „Wir haben schon auf euch gewartet“

vergrößern 1 von 3 1 von 3

„Die Sternsinger sind da“, tönt es durch das Seniorenzentrum Olendeel. Lächelnd eilt Heimleiterin Gabriele Medewitz den drei Jungs entgegen, die in bunten Gewändern, mit Stern und Sammeldose in der Hand, im Flur stehen. Sie führt die ungewöhnlichen Gäste in eine Wohngruppe, wo bereits mehre Dutzend Senioren auf die jungen Besucher warten. Auch ihnen zaubern die Sternsinger sofort ein Lächeln ins Gesicht.

Nils Deppe (11), Jan Lennart Karstens (13) und Tim-Luca Hinz (10) sind drei von insgesamt 33 Sternsingern, die in diesen Tagen durch die Straßen Itzehoes ziehen und rund 90 Familien, Altenheime und Kindergärten besuchen. Sie stammen aus der katholischen St.-Ansgar- und der evangelischen Thomasgemeinde. „Seit Jahren ist die Aktion bei uns ein ökumenisches Projekt“, sagt Gemeindereferentin Alexandra Avermiddig, die die drei Jungs begleitet.

Nach dem offiziellen Besuch im Rathaus am Vormittag ist das Olendeel die erste Station für die Gruppe. Noch sind Nils, Jan Lennart und Tim-Luca etwas unsicher, als sie ihre Lieder und kurzen Gedichte anstimmen. Die haben es schließlich auch in sich: „Mungu awabariki nyumba hii“, singen sie. „Ist das Arabisch?“, ruft eine Bewohnerin des Altenheims dazwischen. „Nein, ist es nicht“, erklärt Alexandra Avermiddig. „Das ist Kisuaheli, weil Kenia in diesem Jahr das Beispielland der Aktion ist. Es heißt: Christus segne dieses Haus.“ Die Bewohner lauschen gebannt. Das nächste Lied „Seht ihr unseren Stern dort stehen“ ist ihnen deutlich vertrauter. Beim Refrain „Gloria in excelsis Deo“ stimmen viele Senioren mit ein. „Ach, war das schön“, raunt jemand.

Für die Sternsinger stehen jetzt Familienbesuche an. Auf der Autofahrt zum nächsten Haus werden noch einmal Lieder und Gedichte geübt. „Wir haben schon auf euch gewartet“, begrüßen Ralf und Maike Baade die kleine Gruppe an ihrer Haustür. Schnell wird Sohn Anton (8) noch dazu geholt. „Ich finde es schön, dass die Sternsinger die Häuser segnen“, sagt Ralf Baade und deutet auf die drei Schriftzüge, die an der Hauswand prangen – einer für jedes Jahr, aus 2014 stammt der erste. Den vierten fügt Tim-Luca jetzt mit Kreide hinzu. „20 + C + M + B + 17“ steht für „Christus mansionem benedicat“, auf Deutsch: „Christus segne dieses Haus.“

Jan Lennart hält unterdessen seine Spendendose hin, der kleine Anton steckt einen Schein hinein. „Wir finden es gut, dass die Spendenaktion so persönlich ist“, sagt Mutter Maike Baade, „das gibt uns ein gutes Gefühl.“ Genau wie sie sind die meisten Itzehoer sehr großzügig bei der Aktion: Rund 3500 Euro kamen im vergangenen Jahr zusammen.

Für Nils, Jan Lennart und Tim-Luca geht es zügig zum nächsten Haus. Mittlerweile sitzen ihre Texte perfekt. Die Liedzeile in Kisuaheli geht ihnen leicht über die Lippen. Alle drei sind nicht zum ersten Mal beim Dreikönigssingen dabei, engagieren sich in der katholischen Gemeinde bei Pfadfindern und Messdienern. Warum sie immer wieder mitmachen? Tim-Luca muss nicht lange überlegen: „Ich finde es schön, anderen Menschen zu helfen.“

von Michael Althaus

erstellt am 07.Jan.2017 | 16:30 Uhr