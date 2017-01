Projekte : Wilstermarsch in den Startlöchern

Wohl seit dem Bau des Kernkraftwerks Brokdorf vor mehr als 30 Jahren hat es in der Wilstermarsch keinen solchen Investitionsschub mehr gegeben. Ob private Investoren, Wirtschaft oder die öffentliche Hand: Im jetzt fast abgelaufenen Jahr wurden viele entscheidende Weichen für zum Teil millionenschwere Bauvorhaben gestellt.

Allein vor den Toren von Wilster werden nach dem jeweils ersten Spatenstich viele Millionen Euro verbaut. Im Rahmen der Energiewende stellt Netzbetreiber Tennet hier die Endstation für das 623 Kilometer lange Nordlink-Stromkabel aus Norwegen hin. Geschätzte Gesamtkosten: fast zwei Milliarden Euro. Fast parallel dazu entsteht für 90 Millionen Euro ein Umspannwerk für Südlink, von dem aus bis zu zehn Millionen Haushalte im Süden der Republik versorgt werden können. Wo die Südlink-Trasse verlaufen und die Elbe queren wird, ist noch offen. Fest steht seit diesem Jahr nur: Es werden Erdkabel.

Auch sonst gab es aus der Wirtschaft in diesem Jahr fast nur gute Nachrichten. Der seit Jahren geforderte Ausbau der Bundesstraße 5 zwischen Wilster und Itzehoe hat begonnen. Die Peterswerft in Wewelsfleth meldet laut NDR mit ihren rund 120 Mitarbeitern gute Auslastung, und beim Holzbauunternehmen Schütt in Flethsee wurde kurz vor Weihnachten Richtfest für eine neue Fertigungshalle gefeiert. Selbst in ein anderes Dauerprojekt ist ein bisschen Bewegung gekommen. Der Ausbau der Bahnstrecke für den Güterverkehr in den Wirtschaftsraum Brunsbüttel wird wieder diskutiert.

Aber nicht nur die Wirtschaft nimmt Geld in die Hand. Nach Jahren des Wartens und Mahnens fällt im neuen Jahr endlich der Startschuss für die Sanierung des Wilstermarschstadions – wenn auch in abgespeckter Form – und der denkmalgeschützten Schleuse Kasenort. Die Städtebauförderungsmittel liegen seit Langem bereit, was immer fehlte, war die Freigabe aus Kiel. Ein weiteres Großprojekt wurde allerdings noch einmal geschoben. Für einen möglichen Neubau der Wolfgang-Ratke-Schule sollen aber die Planungen anlaufen.

Mit positiven Veränderungen ist auch im Stadtbild von Wilster zu rechnen. Die Glückstädter Werkstätten wollen auf dem Gelände des verwaisten Wandmaker-Supermarktes eine Niederlassung mit Werkstattgebäude und barrierefreiem Wohnraum errichten. Baubeginn soll im Frühjahr sein. Ebenfalls los geht es mit einem Wohnprojekt des Heiligenstedtener Architekten Ralf Momsen. Die Alte Schule wurde dafür in den vergangenen Wochen bereits dem Erdboden gleichgemacht. Glückstädter Werkstätten wie Ralf Momsen planen die Fertigstellung ihrer Projekte jeweils in 2018. Ebenfalls aus dem Stadtbild verschwinden wird das leerstehende Gebäude von Möbel Tiedemann. Ein Investor will hier Wohnraum schaffen. Spannend wird schließlich auch, wie es mit dem ehemaligen Stadtwerke-Gebäude weitergeht, das ein Wilsteraner Geschäftsmann gekauft hat. Noch spannender ist ein 15 bis 18 Millionen Euro teures Vorhaben am Ortseingang von Brokdorf. Ein türkischer Investor hat dort das komplette Gewerbegebiet aufgekauft. Hier sollen ein 80-Betten-Hotel, Villen und Apartments ganz aus Holz entstehen. Zuletzt liefen die Abstimmungsgespräche mit den Behörden noch. In den Startlöchern stehen schließlich auch zahlreiche Haushalte, die auf Glasfaser-Anschlüsse warten. In den ersten acht Wilstermarsch-Gemeinden wurden die geforderten Anschlussqoten mehr als erreicht. Im neuen Jahr beginnt der Ausbau.

von Volker Mehmel

erstellt am 01.Jan.2017 | 08:00 Uhr

