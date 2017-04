Wilster tanzt in den Mai

Während die Frühlingstemperaturen noch auf sich warten lassen, tanzen sich die Gäste in Wilster schon mal warm. Zum Tanz in den Mai gastiert die Kieler Formation „Hôtel Du Nord“ im Kulturhaus am Markt. Seit nunmehr fünf Jahren sind die vier Musiker der französischen Jazzkultur auf der Spur. „Das verspricht ein interessanter und musikalischer Hochgenuss zu werden“, sagt Anton Brade vom Kulturhaus. Karten für den 30 April gibt es für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) im Vorverkauf bei Buchhandlung Antje Bunge und ab 19.30 Uhr an der Abendkasse. Der Tanz beginnt ab 20 Uhr.

von Ralf Pöschus

erstellt am 26.Apr.2017 | 15:57 Uhr