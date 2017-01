Starker Auftritt : Wiebke singt in der Elbphilharmonie

1 von 1 Foto: althaus 1 von 1

Viele wären heute Abend gern dort, wo Wiebke Weihausen sein wird: im Saal der Hamburger Elbphilharmonie. Doch sie kommt nicht als Besucherin. Die 13-jährige Itzehoerin singt mit den Hamburger Alsterspatzen am dritten Gala-Abend zur Eröffnung des Konzerthauses.

Am Dienstag war sie zum ersten Mal zur Probe in dem Gebäude, gestern erneut, heute Morgen ist Generalprobe, ohne Ausweis und Armband geht nichts. „Von innen ist es noch größer, als es von draußen aussieht“, sagt Wiebke. Ohne die Hinweisschilder sei man verloren – und der Ausblick sei einfach toll. Im Saal stellt sich ein erhabenes Gefühl ein, „es ist schon etwas Besonderes“, schildert die junge Itzehoerin. „Und wenn da erst einmal alle drin sitzen...“

2000 Besucher passen in den Saal der Elbphilharmonie, er wird heute Abend prall gefüllt sein. Zur Aufführung kommt das Oratorium „Arche“, das der Hamburger Generalmusikdirektor Kent Nagano eigens für diesen Anlass bei Jörg Widmann in Auftrag gegeben hat, einem der „originellsten deutschen Komponisten“, wie es auf der Internetseite der Elbphilharmonie heißt. Sein Oratorium sei ein „Werk mit großen Vorbildern quer durch die Musikgeschichte, komponiert für einen großen Anlass“. Mitwirkende sind unter anderem das Philharmonische Staatsorchester Hamburg, der Chor der Hamburgischen Staatsoper sowie deren Kinderchor – die Alsterspatzen.

Wiebke Weihausen singt dort mit seit sie sieben Jahre alt ist. Zuvor hatte sie in einem Musical im Lutherhaus der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche einen Solo-Part bestritten. Sie habe Talent, das gefördert werden müsse, bekam sie zu hören. Als dann die Alsterspatzen im Theater Itzehoe auftraten, habe sich ihre Mutter Claudia nach dem Weg in den Chor erkundigt, schildert die 13-Jährige. „Dann habe ich da vorgesungen, in der nächsten Woche war gleich die erste Probe.“ Dieser Chor sollte es sein: „So etwas in dieser Richtung gibt es in Itzehoe nicht.“ Zwei Mal pro Woche fahren ihre Eltern sie seither zur Probe nach Hamburg, nach einem Jahr wechselte Wiebke vom Vorchor in den Hauptchor. Die rund 80 Kinder und Jugendlichen absolvieren in wechselnder Besetzung rund 30 Auftritte im Jahr mit eigenen Konzerten, insbesondere aber auch in der Oper. Die Itzehoerin sang mit bei „Carmen“, „Hänsel und Gretel“ sowie „Die tote Stadt“.

„Sie sind gut und lernen schnell – sie sind einfach wirklich gut“, sagt Jürgen Luhn über den Chor, den er 1975 gründete und heute mit Anfang 70 immer noch leitet. Bei der Probe am vergangenen Montag in der Elbphilharmonie hätten Kent Nagano und Komponist Jörg Widmann höchstpersönlich zugehört: „Die waren beide richtig von den Socken von dem Chor.“

Zum Einsatz kommt er im fünften Teil des Oratoriums, das Luhn als „sehr laut und sehr modern“ beschreibt. Beim ersten Auftritt rennen die Chormitglieder durch das Publikum und spielen rufend Demonstranten. Legere Kleidung ist die Vorgabe, und Wiebke entschied sich für ein Shirt der Itzehoe Eagles. Sie ist nicht nur Fan des Basketball-Zweitligisten, sondern spielt auch selbst für den Verein im U14-Team: „Dann waren die Eagles auch schon mal in der Elbphilharmonie“, sagt sie lächelnd. Singen dürfen die Alsterspatzen natürlich auch: einen Kanon gemeinsam mit dem Erwachsenenchor der Staatsoper.

Die klassische Musik mag sie ebenso wie Stücke aus den Charts, auch Widmanns Oratorium gefällt der 13-Jährigen: „Das ist mal etwas anderes.“ Dass sie dabei sein darf, hat sie auch der regelmäßigen Teilnahme bei den Proben zu verdanken und ist froh darüber: „Das will man sich eigentlich nicht entgehen lassen.“ Aufgeregt sei sie schon, „aber ich singe ja nicht allein“. Und spätestens beim Auftritt ist der große Aufwand vergessen: „Die Belohnung ist, wenn man vorne steht, die Scheinwerfer, alle klatschen – das ist schon toll!“

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 13.Jan.2017 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen