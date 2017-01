Suchtkrankenhilfe Glückstadt : Wenn das Spielen zur Sucht wird

1 von 1 Foto: Wittmaack 1 von 1

Richard Hartwig weiß, wovon er spricht. Seit 1998 leitet der heute 69-Jährige die Gruppe für Spiel-, Online- und Mediensucht der Suchtkrankenhilfe Glückstadt. Hartwig hat 20 Jahre Spielsucht hinter sich. Schon als Junge zeigte ihm sein Großvater, der in einer Spielhalle arbeitete, wie die verführerischen Automaten zu bedienen sind. Als junger Familienvater gewann Hartwig 800 Mark – das Einstiegsgeld in seine Spielsucht. Schon einen Tag später war von dem Gewinn nichts mehr übrig. Was folgte, waren zehnstündige Tage in der Spielhalle und Schulden, für die er über ein Jahrzehnt benötigte, um das Geld zurückzahlen zu können.

Für Hartwig ist all das Vergangenheit. Heute engagiert er sich ehrenamtlich für die Suchtkrankenhilfe. Der Verein wurde 1991 gegründet und versteht sich als Selbsthilfeeinrichtung. Fünf Jahre nahm auch Hartwig an den Gruppensitzungen teil, ehe er als Leiter die Seiten wechselte. Nach etlichen Schulungen und Seminaren darf er sich Sucht-Präventionskraft nennen. Jeden Freitag lädt Hartwig alle Spielsüchtigen zum Gruppentreffen in die Große Danneddelstraße 36 ein. Von 19 bis 21 Uhr wird dann geredet. Wobei Hartwig betont, dass eine Sucht nur dann überwunden werden kann, wenn der Süchtige es selbst will. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist deshalb sein Motto.

Neueinsteiger dürfen jederzeit zum Gruppentreffen vorbeischauen. Auch unangemeldet. Oder sie kontaktieren Hatwig vorweg über die Telefonnummer (015 902 281638). Beim ersten Treffen geht Hartwig mit den Neuen in einen separaten kleinen Besprechungsraum, um ein erstes Gespräch unter vier Augen zu führen. Anonymität ist auch danach garantiert. „Unsere Gruppe besteht zurzeit auch sechs regelmäßigen Teilnehmern“, sagt er. Darunter seien auch Frauen. Ohnehin betreffe Spielsucht beide Geschlechter fast im gleichen Maße. Das Verhältnis liege etwa bei 60 Prozent Männern und 40 Prozent Frauen. „Auch ältere Frauen schauen vorbei“, verrät der Suchtexperte. Oft würden sie zu spielen anfangen in der Hoffung auf Gewinne, mit denen sie ihr kärgliches Einkommen aufbessern können. Doch statt mehr Geld in die Haushaltskasse zu bekommen, würden sie in die Spielsucht-Falle geraten. Stress und Einsamkeit seien zwei weitere Auslöser der Sucht. „Man ist schnell drin, umso schwerer ist es, wieder davon loszukommen“, sagt Hartwig. „Sucht ist eben Sucht.“

Der 69-Jährige ist gelernter Zimmerer und arbeitet bis heute als Kraft- und Taxifahrer. Trotz seines Alters habe er einen guten Draht zur Jugend, wie er betont. Die sei vor allem von der Online-Spielsucht bedroht. „Eine Woche nach den Sommerferien gehe ich dafür in die Schulen, um aufzuklären.“ Gerade jüngere Menschen hätten Angst, sich als spielsüchtig zu outen. Scham spiele dabei eine wichtige Rolle. Um so wichtiger sei es, Jugendliche nach Möglichkeit schon präventiv von einem Abgleiten in die Spielsucht zu schützen.

Er selbst könne heute problemlos eine Spielhalle betreten, ohne dass die Gefahr eines Rückfalls bestehe, versichert Hartwig. Dass er der Sucht entkam, verdankt er übrigens zu einem guten Teil seinem jüngeren Sohn. Der war damals gerade einmal 15 Jahre alt, als er zu seinem Vater, der wieder einmal in einer Spielhalle vor einem Automaten saß, sagte: „Papa, komm mit.“ Der peinlich berührte Vater beschloss, seiner Sucht den Kampf anzusagen. Und bis heute weiß er, dass es ein 18. März war, als er seinem Leben die Wende zum Guten gab.

