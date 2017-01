Vor Gericht : War Frontalcrash versuchter Mord?

1 von 1 1 von 1

Einem Ehepaar aus Moorrege (53 und 60 Jahre alt) ist am 19. Juni 2016 passiert, wovor sich jeder Autofahrer fürchtet: Auf dem Weg nach Glückstadt zum Matjeseinkauf riss auf gerader Strecke wenige Kilometer vor Glückstadt in Höhe Herrendeich um 13.15 Uhr ein entgegenkommender Pkw-Fahrer (25) das Lenkrad herum und raste in den Gegenverkehr. Die Fahrzeuge, der VW-Passat eines der 25-Jährigen und der Skoda Yeti des Ehepaars kollidierten.

Dieser Tage findet vor dem Landgericht Itzehoe das juristische Nachspiel des Unfalls statt. Der 25-Jährige Glückstädter wurde in Handschellen der von Strafrichterin Isabel Hildebrandt geführten großen Strafkammer vorgeführt. Zwei Wärter aus der forensischen Psychiatrie Neustadt, wo der junge Mann seit seiner Tat untergebracht ist, begleiteten ihn.

Staatsanwalt Jan-Hendrk Schwitters warf dem Glückstädter versuchten Mord vor, begangen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung. Mit vor der Brust verschränkten Armen hörte sich der Mann die Anklage an. Zur Sache schwieg er. Einen Schuldspruch muss er wohl nicht fürchten, denn schon jetzt scheint festzustehen, das der Glückstädter bei Tatbegehung nicht zurechnungsfähig war. Stimmen habe er gehört. Er leide an einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis.

Der Prozess ist eher ein Sicherungsverfahren, in dem es vorrangig um die Frage geht, ob der 25-Jährige als „dauerhaft gemeingefährlich“ eingestuft wird und damit zeitlich unbegrenzt in die Neustädter Forensik gehört.

Als ersten Zeugen hörte die Kammer den 53-jährigem Fahrer des Yeti. ,,In Höhe Herrendeich kam uns ein weißer Pkw entgegen. Kurz vor uns zog das Fahrzeug rüber, es knallte, wir schleuderten, bis wir im leicht abschüssigen Graben zum Stehen kamen. Ich hab meine Frau angeschaut und gefragt wie es ihr geht. Mir lief links Blut runter. Ich konnte nichts sehen auf dem Auge.“ Das Glück wollte, dass eine Rettungsassistentin Ersthelferin war. Über den Beifahrersitz kletterte der Mann aus dem zerstören Yeti.

,,Als meine Frau draußen saß, bekam sie Angst, fragte wie es unserem Hund geht, der hinten drin war“, berichtet der Zeuge. Doch auch „Fine“, eine fünfjährige Labrador-Hündin, überlebte. ,,Sie ist immer dabei“, sagte der Moorreger. Eine weitere Ersthelferin war Tierarzthelferin. Sie kümmerte sich um Fine, nahm sie mit in die Praxis, wo es eine Beruhigungsspritze gegen den Schock gab.

Der Mann erlitt eine Augenverletzung sowie eine stark blutende Wunde am Ohr. Letztere musste genäht werden. Glassplitter der Seitenscheibe waren ins Auge eingedrungen. Die Linse wurde durch eine künstliche ersetzt, die Hornhaut genäht. Trotzdem verlor der Mann 60 Prozent seiner Sehstärke auf dem linken Auge. Er musste fünf Tage in der Klinik bleiben, während seine Frau bereits am nächsten Tag entlassen wurde. Sie hatte schmerzhafte Prellungen, vor allem im Bauchraum, erlitten.

Psychisch scheinen beide Eheleute den Horrorunfall gut weggesteckt zu haben. Der Angeklagte erlitt diverse Frakturen, darunter einen Beckenbruch. Das Verfahren wird am 1. Februar fortgesetzt. Dann wird voraussichtlich die psychiatrische Gutachterin Dr. Mariana Wahdany über die Zukunft des 25-Jährigen entscheiden, ehe das Gericht sein Urteil fällt.

