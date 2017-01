Feuerwehr : Vorteilskarte als Dank fürs Ehrenamt

1 von 1 Foto: Röhrs 1 von 1

„PV-1385“ - der Mitgliedsausweis mit dieser Nummer ist für Manfred Grasnick bares Geld wert. Der Münsterdorfer Feuerwehrmann kann damit vergünstigt einkaufen – bei bisher sieben Firmen im Kreis Steinburg. Der Feuerwehr-Rentner hat den ersten Mitgliedsausweis des Steinburger Kreisfeuerwehrverbandes erhalten. Bis zur Jahresversammlung Ende März sollen alle weiteren 5500 Feuerwehrangehörigen im Besitz der Vorteilskarte sein.

„Über viele Jahre hatten wir die Idee schon im Kopf, jetzt gehen wir damit endlich an den Start“, sagte Kreiswehrführer Frank Raether bei der Übergabe der ersten Exemplare. „Ein großer Wunsch der Feuerwehren ist jetzt in Erfüllung gegangen.“ Mit dem Mitgliedsausweis sollten Vergünstigungen unterschiedlichster Art für die Mitglieder der Feuerwehren erreicht werden. Raether sieht dies auch als Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit, die die Einsatzkräfte in den 102 Steinburger Wehren leisteten. Sein Dank ging an die ersten sieben Unternehmen und Betriebe aus dem Kreis Steinburg, die die Vorteilsaktion mit Vergünstigungen für Feuerwehrangehörige unterstützen und damit das ehrenamtliche Engagement würdigen. Raether hofft, dass sich noch weitere Firmen aus dem Kreis der Aktion anschließen und Rabatte oder andere Vergünstigungen bieten. Er denkt dabei auch an Freizeiteinrichtungen oder Kulturstätten, die Rabatte auf Eintrittspreise geben könnten. „Es ist eine rundum gute Sache“, so Raether.

Das sehen auch die bisher beteiligten Firmen so. „Ich brauchte keine Minute überleben, ob ich mitmachen will“, erklärte der Kellinghusener Hagebau-Chef Martin Dethlefsen. Es sei selbstverständlich, die Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute zu unterstützen. Zwei Gründe waren für Stefan Hess (Topfit Studio) ausschlaggebend. Zum einen können er Danke sagen und zum anderen Feuerwehrleute „fit und beweglich halten“, wenn sie in sein Studio kämen. „Wenn mein Haus dann mal brennt, ist die Fitness sehr wichtig“, fügte er scherzend an.

Lob gab es auch von Seiten der Münsterdorfer Wehr, die als erste komplett mit den Ausweisen ausgerüstet wird. „Hier hat direkt der einzelne Kamerad seinen Nutzen – von dem zehnjährigen Jugendfeuerwehrmann bis zu den Mitgliedern in den Ehrenabteilungen“, sagte Wehrführer Matthias Pokriefke. Die Mitgliedsausweise will der Kreisfeuerwehrverband überwiegend bei den Jahresversammlungen der einzelnen Wehren verteilen. Die letzten sollen dann bei der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes überreicht werden. In den Genuss kommen nicht nur die 3900 Mitglieder der aktiven Wehren, auch die Jugendfeuerwehr und die 1000 Ehrenmitglieder sind in die Vorteilsaktion einbezogen. „Insgesamt geben wir somit 5500 Ausweise aus“, betonte Frank Raether.



>Informationen zu den Mitgliedsausweisen und ein Download für interessierte Firmen auf der Internetseite des Kreisfeuerverbandes unter www.kfv-steinburg.de

von Joachim Möller

erstellt am 07.Jan.2017 | 08:04 Uhr