Nahverkehr : Vordach lässt noch auf sich warten

1 von 1 Foto: SOSAT 1 von 1

Gut Ding will Weile haben. Eigentlich sollte die Übergabe der Neukonstruktion des denkmalgeschützten Unterstandes am ehemaligen Bahnhofsgebäude im Februar 2016 – grob geplant – stattfinden. Nicht nur, dass dieser Termin jetzt schon um ein Jahr überschritten wurde, von einer endgültigen Fertigstellung sind die Arbeiten auf historischem Grund meilenweit entfernt.

Rainer Göttsch, Polier der bauausführenden Firma Jürgen Martens aus Hamburg, erklärte den Stand der Dinge: „Wir haben bisher drei Fundamentträger mit Beton ausgegossen. An zwei weiteren arbeiten wir; zwei weitere folgen peu à peu.“ Sieben hölzerne Balken-Stützelemente sind für den neuen, nach Denkmalschutz-Auflagen zu bauenden Unterstand vorgesehen. Die müssen einen sicheren Stand haben. Die Firma Jürgen Martens hat sich in Hamburg und Umland auf derartige Unternehmungen spezialisiert.

Trotz Winterwetter und strengem Frost sind die Männer im Einsatz. „Besser Frost als Regen“, sagte André Grabowski. Der Martens-Mitarbeiter gräbt zum Teil mit einem Minibagger, aber auch vorsichtig per Hand große Löcher – 1,28 Meter tief , 70 Zentimeter breit, vier Meter lang – in den Boden.

„Das erklärt sich damit, dass wir immer wieder auf alte Leitungen, Tonrohre, Abflüsse und die Fundamente der alten Stützbalken stoßen“, ergänzte Rainer Göttsch. Und die müssen die Männer immer wieder auf noch vorhandene Funktion überprüfen, eventuell sogar Fachleute hinzuziehen, ehe sie diese alten Rohre und Leitungen kappen beziehungsweise entsorgen. „Wäre das nicht, könnten wir einfache quadratische Löcher ausgraben, einschalen und mit Beton verfüllen; das würde für ein Ständerwerk ausreichen“, fügte er hinzu. Und: „Es gibt keinen Plan für Leitungen in der Erde.“ Bekannt ist laut Göttsch nur, dass Grundpfähle für das Vordach im Jahr 1936 gesetzt wurden. Wo welche Leitungen verlaufen, ist nirgendwo eingezeichnet.

Da aber Vorgaben des Denkmalschutzes eingehalten werden müssen, muss auch sehr sorgfältig gearbeitet werden. Auf eine Spekulation, wann diese Gründungsarbeiten abgeschlossen würden und eine Holzbaufirma als Subunternehmer der Firma Martens überhaupt mit dem Bau der Holzkonstruktion beginnen kann, will sich der Polier nicht einlassen.

Im Auftrag der Bahn ist zurzeit auch Daniel Amberg von der Prignitzer Fernmeldeanlagenbau mit der Einrichtung neuer Beschallung und Beleuchtung beschäftigt. 2011 wurde das Bahnhofsgebäude samt Vordach unter Denkmalschutz gestellt. Deshalb muss die Deutsche Bahn als Auftraggeber nach dem Abriss des alten, maroden Vordaches dieses nach Vorgaben des Denkmalschutzes neu errichten. Auf etwa 570 000 Euro sind die Baukosten angesetzt. Das Land beteiligt sich mit 380 000 Euro, den Rest trägt der Bund.

Bahnhof nebst Vordach wurde in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter Regie des nationalsozialistischen Regimes errichtet. Das gesamte Ensemble, zu dem auch der Vorplatz am heutigen Gleis 1 gehört, gilt als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung, dessen Erhalt aus historischen, wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen von öffentlichem Interesse ist, heißt es vonseiten des Denkmalschutzamtes. Wie auch immer: Die Pendler Richtung Itzehoe werden sich weiter in Geduld üben müssen, bis sie sich wieder unter ein schützendes Vordach stellen können.