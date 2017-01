Schifffahrt : Vogelkundler stechen in See

vergrößern 1 von 4 Foto: Kewitz 1 von 4





Wenn sich heute mit dem Vormittagshochwasser die Schleuse zum Außenhafen öffnet, wird mit der „Hydrograph“ den Binnenhafen Glückstadt wieder verlassen. Die 1967 ursprünglich unter dem Namen „Optinor“ bei der Norwegischen Küstenwache als Fischereischutzboot und Schiff zum Aufstöbern feindlicher U-Boote in Küstengewässern eingesetzte „Hydrograph“ nimmt dann Kurs auf Cuxhaven. Dort steigen vier Wissenschaftler zu, die an den Folgetagen in den Offshore-Windparks im Großraum Helgoland gesetzlich vorgeschriebene Umweltgutachten erstellen werden. Das Schiff ist seit 2013 im Besitz der Reederei OS Energy GmbH.

Die „Hydrograph“ läuft aus, um unter Einsatz spezieller Radargeräte oder Tauchroboter Fisch- Vogel- und Schweinswahlzählungen sowie Rammschallmessungen durchzuführen. Auch die Entnahme von Bodenproben zählt zu den Tätigkeiten des 39,70 Meter langen und 7,83 Meter breiten Schiffes sowie seiner Besatzung und den jeweiligen Wissenschaftlern. „Wir stellen das Boot und liefern das Equipment“, erklärt Vincent Nürnberg. Der Glückstädter ist einer der zwei Geschäftsführer der Reederei OS Energy und betreibt seit einigen Wochen in Glückstadt ein Büro, weitere gibt es in Hamburg und Flensburg.

„Vogelzählungen gehören zu unseren Haupttouren“, so Nürnberg. Hierzu stehen den Wissenschaftlern auf dem Schiff Beobachtungsboxen und zwei spezielle Horizontal- beziehungsweise Vertikal-Radargeräte für Vogelzählungen zur Verfügung. Gelegentlich wird nachts mit Hilfe des Kranes auch das Beiboot zu Wasser gelassen, damit die Ornithologen Vögel einfangen, mit einem Sensor versehen und wieder in die Freiheit entlassen können. Bei den Schweinswalzählungen geht es vorrangig darum, das Verhalten der Meeressäuger zu beobachten: Kommen die Schweinswale aufgrund von Rammschallgeräuschen wieder zurück oder entfernen sie sich aus der Nähe von Windparks.? „Die Fauna von Nord- und Ostsee darf nämlich nicht negativ durch Windparks beeinflusst werden“.

Zur Besatzung der „Hydrograph gehört neben Kapitän Marc Rixe auch der technische Inspektor Jonas Stendorf. Weil dieser aus Borsfleth kommt, lag es auf der Hand, dass die ansonsten meist zwischen Cuxhaven und dem dänischen Esbjerg pendelnde „Hydrograph“ über die Weihnachtszeit in heimischen Gefilden festmacht. „Hier im Glückstädter Binnenhafen ist es schön ruhig, es gibt keine Gezeiten und wir sind vor Ort“, sagt Stendorf.

Die „Hydrograph“ war Anfang Dezember in den Glückstädter Binnenhafen eingelaufen und lag seitdem vor der Hafenpromenade zwischen der Hafentreppe und der Großen Deichstraße. Hintergrund der Auszeit war, dass sich die Arbeitszeiten der Besatzung der Auftragslage der Wissenschaftler anpassen. „Im Winter gibt es weniger Arbeit und im Sommer auch schon mal eine betriebsbedingte Sommerpause“, erklärt Vincent Nürnberg.

Und ist das Schiff je nach Wetter und Anspruch bis zu 200 Meilen vor der Küsten zwischen einem und sieben Tagen auf Törn, geht es an Bord in der Messe und den zwölf Passagierkabinen eher familiär zu. Das liegt auch mit an den Kochkünsten des Vollmatrosen.

„Unser Koch deckt jeden Ernährungstyp ab, weil Wissenschaftler den Erfolg ihrer Exkursion auch von der Qualität des Essens abhängig machen“, berichtet Jonas Stendorf. Deshalb gebe es auf Wunsch auch vegane Kost. Nur auf eines müssen Besatzung und Wissenschaftler bis zum nächsten Einlaufen in den Glückstädter Hafen verzichten: „Alkohol ist komplett verboten“, betont Vincent Nürnberg.