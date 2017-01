Konzepte : Viele Ideen für die Docke

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Siegfried Hansen hatte ein „Wow-Erlebnis“, Christine Berg fand die vorgestellten Ideen „absolut geil“ und Manja Biel sagte zu den Studenten der Heider Fachhochschule Westküste: „Sie bereiten uns jetzt Kopfzerbrechen – im positiven Sinne.“ Die Stadtvertreter aus Glückstadt und die Bürgermeisterin waren sich einig: Die vorgestellten Konzepte der Studenten zur Docke am Außenhafen waren durchweg sehr gut, sehr durchdacht und zum größten Teil gut umsetzbar. Und Stefan Goronczy lobte: „In Ihren Ideen sind so viele Elemente, auf die wir einfach nicht gekommen sind.“ Im Glückstädter Ratssaal fühlten sich die rund 40 Studenten der Fachhochschule Westküste fast überfordert von so viel Lob. Die Stadt hatte sie eingeladen, ihre im vergangenen Semester erarbeiteten Konzepte für Glückstadt vorzustellen.

Begleitet wurden sie von Dozent Frank Simoneit, der die Seminare zum Thema Glückstadt bei den Dritt- und den Fünftsemestern angeboten hatte. „Ich habe den Studenten dabei viel Freiraum gelassen, was in diesem Fall sehr gut war“, erklärte er den Gastgebern.

Er hatte zwei Schwerpunkte gesetzt: zum einen die Erstellung eines Veranstaltungskonzeptes für die Stadt und zum zweiten die Attraktivitätssteigerung der Docke. In Glückstadt stellten die jungen Leute dann insgesamt acht Konzepte vor, die die Stadtvertreter tief beeindruckten.

Besonders großen Eindruck machte das Konzept eines Koch-Open-Air-Festivals mit Showkochen auf großen Bühnen, Koch-Workshops, Starköchen und einem umfangreichen Rahmenprogramm. „Wenn Sie das nicht umsetzen, wird das in naher Zukunft jemand anderes machen“, vermutete Frank Simoneit. Er war zurecht stolz auf seine Studenten, die so viele gute Ideen in umsetzbaren Konzepten vorstellten.

Gut an kam auch die Idee eines Lichtevents. Mit vielen verschiedenen Licht- und Leuchtelementen unter Einbeziehung der Glückstädter Kunst- und Kulturschaffenden, aber ohne die ganz große Lasershow, sondern eher unter Herausstellung der Schönheiten der Stadt in gemütlicher Atmosphäre wollen die Studenten die Stadt ein Wochenende lang erstrahlen lassen. nAndere Ideen waren: Glückstadt als Fahrradstadt herausstellen. Beginnend mit einem lockeren „Anradeln“ im Frühjahr über Radrennen und einen Fahrradgottesdienst bis hin zum „Abradeln“ als Saisonausklang im Spätherbst mit Laternen und Fackelbeleuchtung.

Die Docke: Die vier Gruppen hatten nach einer ersten Bestandsaufnahme die Unattraktivität des Geländes festgestellt. Allen gleich war auch, dass sie das große Areal in verschiedene Ebenen aufteilten. Und alle Gruppen wollten nach Möglichkeit auch eine große Zielgruppe ansprechen – hauptsächlich Familien mit Kindern, Jugendliche und auch die Best-Ager, Menschen ab 55 Jahren. Bei allen wurde der vorhandene Spielplatz als nicht kindgerecht und zum Teil sogar gefährlich bemängelt. Als Antwort darauf waren sichdie Studenten einig, dass dieser ausgebaut und für Kinder attraktiver gestaltet werden sollte. Dann gingen die Ideen weit auseinander von der Einrichtung einer Paintballanlage über einen multifunktionellen Familienpark und einen ebenso vielseitigen Sportpark mit E-Kartanlage, BMX-Parcours und einer Halle für E-Sportevents bis hin zu einem auf Containern basierenden Beachpark, wo sich mit einer Seilbahn und einem Labyrinth verschiedene Spaßelemente für die ganze Familie finden würden.

Die Konzepte wollen die Stadtvertretern nun ausgiebig in den Ausschüssen diskutieren. Dazu sind die Studenten eingeladen, zu verfolgen, was aus ihren Ideen werden wird. Im Gegenzug bot Frank Simoneit eine weitere Zusammenarbeit an. Die Studenten könnten dann die einzelnen Konzepte konkreter ausarbeiten und eventuell als Semesterabschlussarbeit schreiben.