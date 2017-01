Umwelt und Natur : Verwilderter Teich wird Grünanlage

1 von 1 Foto: Ruff 1 von 1

Früher spielten hier die Kinder verstecken oder liefen Eis auf dem zugefrorenen Teich. Heute steht hier hohes Gras, viel Gestrüpp, von Wasser ist kaum etwas zu sehen. Das soll sich in Zukunft wieder ändern: Ab sofort gestaltet die Stadt den Teich am Birkenweg zu einer Grünanlage um, ein Bagger ist bereits angerückt. Nach Auskunft von Bürgermeister Andreas Koeppen soll zunächst der nordwestliche Teil der Teichfläche entschlammt und der Uferbereich neu profiliert werden. „Diese Arbeiten werden zirka zwei bis drei Tage dauern. Danach ist eine Ruhephase vorgesehen, in der sich der Boden konsolidieren soll.“

Weiter gehe es dann voraussichtlich im April, wenn Zu- und Ablauf neu hergerichtet würden. Durch Kanalbau wurde die Wasserzufuhr zum Teich abgeschnitten, sie soll nun über den nahegelegenen Regenwasserkanal der Straße Birkenweg erfolgen. Ein Abzweiger wurde vor Jahren schon eingebaut und werde nun bis zum Teich verlängert, auch ein Ölabscheider werde installiert.

Im Herbst sollten schließlich Ersatzpflanzungen für gefällte und marode Bäume erfolgen. Auf Wunsch der Siedlergemeinschaft Kaiserberg, die das Vorhaben vor vielen Jahren angestoßen hatte, sollten in der Grünanlage schließlich einzelne Sitzbänke und ein Mülleimer aufgestellt werden.

Der südliche Teil des Teiches werde in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises, von der die Stadt Fördermittel erwartet, nicht angerührt. Dort hat sich sogenannte Verlandungsvegetation entwickelt. Insgesamt sind 25 000 Euro für die Arbeiten veranschlagt.

Hans-Joachim Bunck, IBF-Politiker und langjähriges Vorstandsmitglied der Siedlergemeinschaft Kaiserberg hatte schon schon im Jahr 2008 einen entsprechenden Antrag zur Umgestaltung der Anlage eingereicht. Daraufhin fand ein Bürgergespräch mit 60 Anwohnern statt, die großes Interesse bekundeten. Allerdings hatte das Projekt die Haushaltsberatungen nie überstanden. Erst im Nachtragsetat 2015 stellte die Ratsversammlung 25 000 Euro bereit. Eigentlich sollte schon im vergangenen Jahr gebaut werden. Doch die Ergebnisse einer Schlammanalyse ließen auf sich warten. Sie trafen erst in der vergangenen Woche im Rathaus ein. Fazit: „Die Bestandteile des ausgebaggerten Schlamms sind unbedenklich. Er wird für gärtnerische Zwecke verwendet werden“, so Bürgermeister Andreas Koeppen.

von Michael Althaus

erstellt am 19.Jan.2017 | 05:26 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen