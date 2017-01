Umweltorganisation zeichnet Steinbeis-Papier aus

1 von 1 1 von 1

Steinbeis gehört neben großen Papierkonzernen zu den Gewinnern der „WWF Environmental Paper Awards“. Der Marktführer für grafische Recyclingpapiere erhielt die Auszeichnung „Best Environmental Performance Paper Brands“ für zehn Papiersorten und wurde zudem in der Kategorie „Transparency“ für seine umweltfreundliche Produktion ausgezeichnet. Steinbeis stellt Papier aus Altpapier her.

Steinbeis-Geschäftsführer Ulrich Feuersinger: „Die Auszeichnung mit den WWF Environmental Paper Awards hat uns sehr gefreut. Wir sind stolz darauf, dass wir uns als mittelständisches Unternehmen gegen die großen Papierkonzerne behaupten konnten.“

Seit vier Jahrzehnten halte Steinbeis mit seinen hochmotivierten Mitarbeitern ein Top-Niveau in der Recyclingpapierindustrie. „Die WWF-Awards verstehen wir auch als Anerkennung unserer Arbeit und Philosophie.“ Die Umweltorganisation World Wide Fund For Nature würdigt mit den „Environmental Paper Awards“ das Engagement von Papierherstellern, die zur Reduzierung des so genannten ökologischen Fußabdrucks bei Holz (Wald), Wasser und Klima beitragen. Die Ermittlung und Auswertung der für die Awards notwendigen Zahlen und Daten erfolgt über eine wissenschaftsbasierte Methode. Dabei werden umweltrelevante Werte entlang des Beschaffungs- und Produktionsprozesses in Betracht gezogen. Dazu zählen unter anderem Art und Herkunft des Faserrohstoffs, CO2-Emissionen, Reststoff- und Abfallmanagement sowie Abwasseremissionen.

Seit den 70er Jahren setzt das Papier herstellende Unternehmen auf Ökologie. Seit vielen Jahren ist es mit seinem Recycling-Papier führend auf dem europäischen Markt. Laufend werden die Produkte verbessert. Ökonomie und Ökologie stehen für das Unternehmen nicht im Widerspruch. Dies zeigte sich auch bereits 2008, als Steinbeis den Nachhaltigkeitspreis für seine Papiere verliehen bekam. Überreicht wurde er unter der Schirmherrschaft von dem damaligen Bundespräsident Horst Köhler.

Die Familie Steinbeis übernahm das Unternehmen 1972 von der Familie Temming, dies es 1911 gegründet hatte.

Ferdinand von Steinbeis (1807 - 1893) wiederum war der Gründer des Unternehmens Steinbeis.







von Joachim Möller

erstellt am 03.Jan.2017 | 16:52 Uhr

