Jugendhilfe : Trainingswohnen für Jugendliche

Noch ist alles ruhig um das ehemalige Gemeindehaus in der Sandstraße in Wellenkamp, in wenigen Tagen soll sich das ändern. Die Diakonie Rantzau-Münsterdorf hat das Gebäude von der Kirchengemeinde St. Michaelis gekauft und will es zu einer Einrichtung der allgemeinen Jugendhilfe umbauen. Zehn Heranwachsende, die das Jugendamt aus ihren Familien genommen hat, sollen dort möglichst selbstständig leben. Sie könnten deutscher wie nichtdeutscher Herkunft sein und würden von erfahrenen Pädagogen unterstützt – das Konzept des sogenannten „Trainingswohnens“.

„Anders als in einer 24 Stunden betreuten Wohngruppe geht es hier darum, die Jugendlichen zu verselbstständigen“, sagt Andrea Möller, Fachbereichsleiterin bei der Diakonie Rantzau-Münsterdorf. Drei Pädagogen würden in der Einrichtung arbeiten und tagsüber vor Ort sein, nachts seien sie in Rufbereitschaft. In ihrem Aufbau orientiert sich die Einrichtung an „möglichst normalen Verhältnissen“: Die Jugendlichen sollen in drei Wohngemeinschaften zusammenleben, jeder wird in einem Einzelzimmer untergebracht. „Sie müssen selber kochen, putzen und mit ihrem Taschengeld umgehen“, sagt Möller. Einziehen könne nur, wer zur Schule gehe oder einen Ausbildungsplatz habe.

Ausgewählt werden die Bewohner vom Jugendamt des Kreises Pinneberg, mit dem die Diakonie zusammenarbeitet. Sie könnten beispielsweise aus Familien stammen, in denen beide Eltern an einer Suchterkrankung litten oder in denen die Eltern die Erziehung nicht mehr handhaben könnten. Unter Umständen könnten auch junge Flüchtlinge unter den Bewohnern sein, die Wohngruppe sei aber nicht eigens für Migranten ausgelegt. „Vor dem Einzug prüft das Jugendamt, ob die Kandidaten bereit sind, um selbstständig zu wohnen.“

Weil zu normalen Wohnverhältnissen auch gute Kontakte in die Nachbarschaft gehören würden, sei die Sandstraße mit ihrer Einzelhausbebauung ein ideales Umfeld für die Einrichtung, sagt Diakonie-Geschäftsführer Thorsten Sielk. Etwaigen Einwänden der Anwohner hält er entgegen: „ Ein bewohntes, gepflegtes Haus ist besser für die Entwicklung des eigenen Grundstückswerts als ein ungepflegtes, verwildertes Haus.“ Seit dem vergangenen Jahr betreibe die Diakonie eine ähnliche Einrichtung in Elmshorn und habe bislang mit der Nachbarschaft sehr positive Erfahrungen gemacht. „Die Anwohner sind im Gespräch mit den Jugendlichen, manche haben sogar schon Spenden vorbeigebracht.“

Die Nachbarn in Wellenkamp hat die Diakonie in diesen Tagen bereits persönlich angeschrieben und über ihr Vorhaben informiert. Zur Eröffnung ist ein Tag der offenen Tür geplant, bei dem die Anwohner Fragen loswerden und sich ein Bild von der Einrichtung machen könnten. Los gehen soll es schon in wenigen Monaten: Bis Mai laufen die Umbauarbeiten, in die die Diakonie rund 300 000 Euro investiert. Danach sollten, so Thorsten Sielk, die ersten Bewohner einziehen.

