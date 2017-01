Unfälle : Tödliche Gefahr im toten Winkel

vergrößern 1 von 4 Foto: Mehmel (3) 1 von 4







Felix thront am Steuer eines schweren Lkw – gefühlt wohl als Kapitän der Landstraße. Sein Problem: Er kann seine Mitschüler nicht sehen. Die bewegen sich genau vor dem Führerhaus in langsamen Rückwärtsschritten bis sie endlich ins Blickfeld des Sechstklässlers kommen. Die Szenerie war Bestandteil eines Verkehrssicherheitstrainings vor der Gemeinschaftsschule Wilster. Organisiert von der Landesverkehrswacht hatten das Verkehrsinstitut Nord und der Baustoff-Transporteur Gleimius Lastwagen zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe den Fünf- und Sechstklässlern am praktischen Beispiel die Tücken des toten Winkels vor Augen geführt wurden.

„Anlass war der schwere Verkehrsunfall im vergangenen September in Itzehoe“, sagt Berthold Breiden. Der Dithmarscher moderiert ehrenamtlich seit zehn Jahren solche Aktionen an Schulen. Bei dem Unfall war ein 15 Jahre alter Schüler von einem abbiegenden Lkw erfasst worden. Wie leicht man unter die Räder tonnenschwerer Lkw geraten kann, wird bei den praktischen Übungen schnell deutlich. Die Schüler sollen neben dem Gleimius-Sattelzug Pylonen aufstellen – und zwar genau an den Stellen, wo sie meinen, sie seien als Radfahrer vor einem abbiegenden Lastzug sicher. Radfahrer wähnen sich hier vorschnell im Sichtfeld des Lkw-Fahrers. Muss dieser wegen einer roten Ampel stoppen, stellen sie sich zumeist direkt neben dem Fahrzeug auf. Was dann passieren kann, zeigt Tim Laskowsky. Der Gleimius-Fahrer startet sein Gefährt, wirft noch prüfende Blicke in die Seitenspiegel und biegt dann rechts ab. Die Markierungshütchen fliegen zur Seite, ein darauf noch zusätzlich deponierter Motorradhelm findet sich unter den Rädern wieder. Als Radfahrer wären die Schüler in diesem Moment im toten Blickwinkel des Fahrers gewesen. „Bei einer solchen Vorführung haben wir mal Fahrradhelme benutzt“, sagt Laskowski. „Als die dann unter dem Lkw-Reifen mit einem lauten Knacken zerplatzten, fand das von den Schülern keiner mehr lustig.“

„Die Kinder sind sich der Gefahren durch Lastwagen gar nicht bewusst“, weiß Berthold Breiden. Deshalb würden sie im Straßenverkehr auch häufig nicht richtig reagieren. Sein guter Rat: Bei einem an einer Kreuzung oder eine Ampel haltenden Lkw sollte man als Radfahrer möglichst in Höhe des hintersten Rades eines Aufliegers oder Anhängers stehenbleiben. Dann ist man auf der sicheren Seite, wenn der Lkw rechts abbiegt. Der Fahrer selbst, auch das erfahren die Schüler, hat übrigens kaum eine Chance neben dem Lkw befindliche Radfahrer oder Fußgänger wahrzunehmen – trotz seiner am Führerhaus befestigten sechs Rückspiegel. „Man nimmt beim Abbiegen ja alles nur in Sekundenbruchteilen wahr“, erläutert Laskowski, wie er aufmerksam in alle Richtungen sein muss.

Diese Erfahrung macht auch der Fotograf an der Schule. Er hat sich zwar korrekt auf Höhe der hinteren Achse des schweren Aufliegers postiert. War also beim Abbiegemanöver auf der sicheren Seite. Auf Nachfragen reagiert aber auch der Lkw-Fahrer erstaunt: Er hatte niemanden gesehen. Das Problem gerade beim Rechtsabbiegen: Je weiter der Lkw-Fahrer das Steuer bewegt, umso weniger sieht er auf der Beifahrerseite, weil der tote Winkel für die Rückspiegel am dem Führerhaus immer größer wird. „Ich bin schon mal im Lkw mitgefahren“, sagt Alex, der inzwischen am Steuer Platz genommen hat. Wie wenig man als Fahrer von seinem Umfeld sieht, war dann aber auch für den Schüler eine wertvolle Erfahrung.

„Es ist gut, wenn die Kinder das auch mal aus der Sicht der Lkw-Fahrer kennenlernen“, sagt Berthold Breiden und postiert die nächste Schülergruppe im toten Winkel. „Davon geht ein erhebliches Gefahrenpotential aus“, weiß er auch, warum er sich auf diesem Gebiet ehrenamtlich so engagiert. Schulen, die an der Aktion „Toter Winkel“ teilnehmen wollen, seien herzlich willkommen. Termine könnten über die Landesverkehrswacht organisiert werden.

von Volker Mehmel

erstellt am 18.Jan.2017 | 17:10 Uhr