„The Five Kids“ suchen Geschichten

„Ich habe schon an der Grundschule an solch einer Arbeitsgemeinschaft teilgenommen und fand es sehr spannend. Deshalb mache ich hier jetzt auch wieder mit“, sagt Johanna Marschall. Sie ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „The Five Kids“ am Detlefsengymnasium und will gemeinsam mit anderen Schülern ein Buch herausbringen. Auf die Idee gekommen ist ihre Mutter, die Autorin Anja Marschall. Sie animierte 2013 die Wewelsflether Grundschüler zur Herausgabe eines Buches. Jetzt sind die älteren Kinder an der Reihe. „Die meisten, die sich zur AG meldeten, hatten ganz andere Vorstellungen, dachten, jetzt könnten sie richtig viele Geschichten schreiben“, schmunzelt Anja Marschall.

Die Idee war jedoch eine andere. Die Kinder sollen lernen, wie ein Buch gemacht wird. Dazu haben die Schüler in den vergangenen Monaten schon viel Vorarbeit geleistet. Vor allem die Finanzierung war für die Kinder eine spannende Geschichte und sie mussten erkennen, dass hinter jedem Buch zuerst einmal eine ganze Menge Arbeit steckt.

Klar, es sollen Geschichten in dem Buch stehen. Aber was ist mit Bildern? Wird ein Illustrator gebraucht? Wer korrigiert die Fehler? Wo kann das Buch gedruckt werden? Die Vorarbeiten sind inzwischen erledigt. Jetzt geht es für die Herausgeber ans Geschichten auswählen. Dazu starten die Schüler nun einen Geschichtenwettbewerb. Gesucht werden spannende Geschichten von Kindern für Kinder. Dabei dürfen Krimis ebenso eingereicht werden wie Fantasygeschichten, Gruselgeschichten oder auch andere Genres.

Der Wettbewerb ist unterteilt in zwei Stufen: fünfte bis achte Klasse und neunte bis zwölfte Klasse. Jede Geschichte sollte nicht länger als vier DIN-A-4 Seiten sein. Die Zusendung sollte als Computerausdruck in fünffacher Ausfertigung oder als Datei (docx oder pdf) unter Angabe des Namens, des Alters und der Schule erfolgen.

Angenommen werden die Geschichten am Detlefsengymnasium Glückstadt im Sekretariat, unter der Postadresse Dänenkamp 5, 25348 Glückstadt mit dem Stichwort „Wettbewerb“ oder per Mail an detlefsengym-story@gmx.de mit dem Betreff „Wettbewerb 2017“ und Name des Autors. Alle Geschichten werden einer Jury vorgelegt. Diese besteht zurzeit aus der Schriftstellerin Tania Schlie, Buchhändlerin Laule Meyer, der Leiterin der Stadtbücherei Kristina Preiß, der Deutschlehrerin Birgit Henningsen-Niepelt, der AG-Leiterin Anja Marschall und den Mitgliedern der AG Ole Kemper, Merle Wieting, Hannah Wagner, Jessica Wille und Johanna Marschall.

Jeder Schüler hat außerdem für das Buch eigene Aufgaben übernommen. So kümmert sich Ole darum, den Kontakt zur Jury zu halten und um die Sponsorenbetreuung. Merle ist zuständig für die Wettbewerbspreise, Hannah Wagner organisiert die Werbung, Jessica Wille ist für die Presse zuständig und Johanna Marschall kümmert sich um die Premierenlesung und ebenfalls die Sponsorenbetreuung. Neben dem Hauptsponsor Round Table Glückstadt engagieren sich auch die Moin Bäckerei und Elektro Meiners für das Projekt.

Bis 1. März können sich die Kinder und Jugendlichen noch beteiligen. Die Einnahmen aus dem Buchverkauf werden für spätere Lesungen von Kinder- und Jugendbuchautoren im Detlefsengymnasium verwendet. Weitere Informationen gibt es bei Anja Marschall unter (01 51) 50 00 11 43 oder der Mail -Adresse info@anja-marschall.de.