Baustellen-Jahr : Südspange soll bis Herbst fertig werden

Die Südspange soll fertig werden und den Autofahrern das Leben erleichtern, gleichzeitig wird es einige neue Baustellen in Itzehoe geben, die zur Herausforderung werden. „2017 wird ein großes Baustellenjahr“, kündigt Bodo Schmedtje, Leiter der städtischen Tiefbauabteilung, an. Allein neun größere Baustellen sind nach derzeitigem Stand geplant (siehe Grafik), zahlreiche kleine kommen hinzu.

Größtes Projekt ist nach wie vor die Südspange. Schon seit 2015 wird an der neuen Umgehungsstraße, die insgesamt 4,7 Millionen Euro kosten soll, zwischen Leuenkamp und Lindenstraße gearbeitet. In diesem Jahr wurde das fehlende Straßenstück zwischen Dorf- und Störfischerstraße fertiggestellt. Jetzt ist die Störfischerstraße dran. Aktuell laufen dort noch Kanalarbeiten, bis Juli bekommt sie eine neue Decke. Parallel werden ab Mai bereits die Arbeiten an dem kleinen Abschnitt der Gasstraße zwischen Voßbarg und Lindenstraße beginnen. Nachdem der Rest der Gasstraße bereits saniert wurde, bekommt auch dieses Teilstück eine neue Decke. Im November soll die Südspange dann endgültig fertig sein. Der Verkehr wird möglicherweise schon vorher auf der Umgehungsstraße rollen. „Wir haben den Vorteil, dass die Gasstraße breit genug ist und wir während der dortigen Bauarbeiten keine Vollsperrung einrichten müssen“, so Bodo Schmedtje.

Daher könne die Südspange möglicherweise bereits als Umleitung genutzt werden, wenn ein anderes großes Projekt ansteht: Die Sanierung des Kreisverkehrs am Adler. „Dort sind sehr viele Schlaglöcher, die Straßendecke muss dringend erneuert werden“, sagt Schmedtje. Bei Probebohrungen habe man festgestellt, dass auch die Tragschichten nicht mehr in Ordnung seien. Schmedtje hofft, eine Vollsperrung vermeiden zu können. „Das wäre wirklich eine sehr große Belastung für die Stadt.“ Ob die Arbeiten auch bei einer Teilsperrung über die Bühne gehen können, lasse sich aktuell noch nicht sagen. Fest steht: „In Vollsperrung wird die Sanierung mindestens zwei Wochen dauern, in Teilsperrung fünf Wochen.“ Los gehen soll es in den Sommerferien, nach dem Wacken Open Air.

Ebenfalls für die Sommerferien ist die Sanierung der Grunerstraße zwischen Adolf-Rohde- und Lindenstraße geplant. Mit der B206 ist dort ebenfalls eine Hauptverkehrsader der Stadt betroffen. „Hier werden wir definitiv eine Vollsperrung einrichten müssen.“ Zehn Tage sind angesetzt, um auf dem gut 300 Meter langen Stück die Asphaltdecke zu erneuern. „Selbstverständlich werden wir die Arbeiten mit denen am Adler abstimmen.“

An der Kreuzung Edendorfer Straße/ Robert-Koch-Straße investiert die Stadt 80 000 Euro in eine neue Ampel. „Das Klinikum, das jetzt gerade noch eine Erweiterung baut, hat immer mehr Zulauf“, begründet Schmedtje das Projekt. Gebaut wird von Februar bis Mai. Eine Teilsperrung mit einer Baustellenampel sei notwendig.

Östlich der Hindenburgstraße geht es weiter mit der Sanierung im Rahmen der Städtebauförderung. Sieversstraße, Hohe Straße und Heinrichstraße sollen für rund eine Million Euro grunderneuert werden. Die Straßen werden neu gepflastert. So wie bereits in der Schützenstraße sind Bänke und Parkbuchten geplant. Der Umbau soll im April starten und bis Mai 2018 dauern. „Wir arbeiten immer nur in einem Teil, sodass nicht alle Anwohner gleichzeitig betroffen sind.“

Auf rund 200 Metern Länge wird der Liethberg vom Adler bis zur Bismarckallee erneuert. Neben Kanalnetz und Straßendecke wird auf einer Seite auch der Bürgersteig saniert. Die Arbeiten sollen schon im Februar beginnen. „Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.“ Aktuell laufe die Ausschreibung. Die Kosten schätzt die Stadt auf 340 000 Euro. Weil im Liethberg sehr viele alte Bäume stehen, werde man im Rahmen der sogenannten Baumstandortsanierung mit besonderer Sorgfalt vorgehen.

Auch die Anwohner der Pünstorfer Straße müssen sich in diesem Jahr noch einmal auf Bauarbeiten einstellen. Für rund 300 000 Euro soll der letzte Abschnitt ihrer Straße zwischen Am Gehölz und Amselweg ausgebaut werden. Dafür müsste der Bereich zeitweise voll gesperrt werden. Die Arbeiten sollen von August bis April 2018 dauern. Allerdings gibt es noch einen Vorbehalt: „Die Maßnahme steht im Haushalt ziemlich weit unten. Wenn das Innenministerium den Haushalt nicht genehmigt, könnte sie entfallen“, so Bodo Schmedtje.

Schließlich dürfen sich auch die Radfahrer auf eine Verbesserung freuen: Der Geh- und Radweg, der schon jetzt von Hohenlockstedt bis zu den Itzehoer Versicherungen führt, soll bis zum Grünen Weg erweitert werden. 150 000 Euro sollen verbaut werden, voraussichtlich zwischen September und November. „Ziel ist, dass diese Veloroute einst bis zum Bahnhof führt.“

Darüber hinaus werden je nach Kapazität weitere Maßnahmen aus dem Masterplan Fahrradverkehr umgesetzt. Es handele sich überwiegend um Markierungsarbeiten, sagt Schmedtje. Beispielsweise sollen die umstrittenen Schutzstreifen für Fahrradfahrer im Kamper Weg in Wellenkamp verlängert werden.

Je nach Bedarf würden natürlich immer mal wieder kleinere Baustellen eingerichtet. „Es wird dann aber – wenn überhaupt – nur kurze Sperrungen geben.“ Etwa für die Einrichtung des neuen Verkehrsrechners der Stadt: In 2017 soll das alte Modell aus den 90er-Jahren gegen eine neues ausgetauscht werden. Zwischen März und Juni müssen dafür einige Ampeln umgerüstet werden auf das neue System.



von Michael Althaus

erstellt am 03.Jan.2017 | 05:17 Uhr

