Glückstadt : Stöpe zum Außenhafen wird saniert

Ein großes Schild weist auf neue Betriebsamkeit am Hafen hin. Die Stöpe zum Außenhafen muss saniert werden. „Das Stahltor soll abgestrahlt und neu gestrichen werden“, sagt Siegfried Bornholdt, Baubetriebsleiter des Landesbetriebs für Küstenschutz (LKN). In der Fachsprache heißt es „konservieren“.

„Wir werden beim Abstrahlen auch gleich nachsehen, ob es Durchrostungen im Stahl gibt.“ Andere Schäden werden dann gleich mit bearbeitet. In dieser Zeit ist der Außenhafen dann für den Verkehr gesperrt, denn dann wird die zweite Sicherungslinie geschlossen: durch Dammbalken, die in vorhandenen Schienen im Mauerwerk gelegt werden. Der Außenhafen wird danach über die ganze Zeit nur zu Fuß erreichbar sein beziehungsweise im Notfall über den Deichverteidigungsweg.

Ebenfalls in diesen Jahr werden die Fenster des Leitstandes des Sperrwerkes erneuert sowie das Dach. Die Gesamtkosten plus Stöpe hat das LKN mit 175 000 Euro veranschlagt. Doch diese Kosten will Siegfried Bornholdt nur unter Vorbehalt nennen. Denn noch sei ja unklar, welche eventuellen Schäden an der Stahltür auftreten könnten.

Die Sanierung des Stöpentores soll stattfinden, bevor die touristische Saison beginnt, sagt der Baubetriebsleiter. „Weil es die Hauptzufahrtsstraße zum Außenhafen ist.“ Angst vor Sturmfluten hat er nicht. „Diese Stöpe liegt sehr hoch.“ Und die Sicherheit dort werde gewährleistet durch die zweite Sicherheitslinie.

Die untere Stöpe ist bereits vor einigen Jahren zubetoniert worden. Davor hat das LKN Container gestellt, die von Mitarbeitern der Behörde genutzt werden können, wenn sie vor Ort sind. Aber auch von dem Personal, welches das Sperrwerk betreibt.

Wehrführer Ties Tießen und seine Glückstädter Feuerwehrleute sind dafür zuständig, dass die Stöpentore bei Hochwasser rechtzeitig geschlossen werden. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die großen Sturmfluten jetzt ersteinmal abwarten“, sagt Tießen zu der Sanierung der Stöpentore. Das Tor zu schließen, sei eine Angelegenheit von rund zehn Minuten. Die Dammbalken zu setzen würde länger dauern. „Denn solch ein Schott müssen wir noch mit Klei und Sand verfüllen.“

Die Feuerwehrleute sind aber nicht für das Tor zur Docke am Außenhafen zuständig, dies müsste der Betreiber der Gaststätte auf der Docke schließen. Zuständig ist die Feuerwehr aber noch für die Stöpe auf der anderen Seite des Außenhafens, für die Durchgänge zum Seglerhafen und für die Stöpe zum Fähranleger.

von Christine Reimers

erstellt am 10.Jan.2017 | 05:00 Uhr

