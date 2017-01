Architektur : Starkes Fundament für gute Töne

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Architektur der Elbphilharmonie, die spektakuläre Kombination von historischem Backstein und gläsernem Aufbau, weckt nicht auf Anhieb die Assoziation zum Baustoff Zement. Aber wenn in Hamburgs neuem Konzerttempel jetzt nach der Eröffnung die Töne erklingen, werden die Zuhörer auch von mehr als 30 verschiedenen qualitativ hochwertigen Betonsorten getragen, die von der Holcim Deutschland Gruppe geliefert wurden. Die Sorten mussten je nach Verwendung besondere Eigenschaften hinsichtlich Konsistenz, Erstarrungsverhalten und Dauerhaftigkeit aufweisen. Und dabei kommt auch der Lägerdorfer Zement ins Spiel, der von 2007 bis 2010 über den Transportbeton in das Konzerthaus eingebaut wurde. Insgesamt wurden für den Bau der Elbphilharmonie 63 000 Kubikmeter Beton von einer Liefergemeinschaft geliefert – 12 000 für das Fundament und 51 000 für den Rohbau.

Damit reiht sich das neue Wahrzeichen der HafenCity ein in eine Reihe von weiteren Hamburger Großbauten, die mit Holcim Zement aus Lägerdorf entstanden sind, etwa der Elbtunnel oder das Hochhaus „Tanzende Türme“ in St. Pauli. Ohnehin: Bei der mehr als 150-jährigen Geschichte des Werks in Lägerdorf wurde viel Zement aus der Region in zahlreichen auch bedeutenden Gebäuden verbaut.

„Wir sind mit unseren Baustoffen wie Zement, Gesteinskörnungen und Beton meist ziemlich früh auf den Baustellen dabei, sodass der eigene Beitrag bei Fertigstellung der Bauwerke oft schon länger zurückliegt. Trotzdem tun wir gut daran, auch später – und beim Beispiel Elbphilharmonie sogar erst nach weiteren sechs Jahren – mit einer angemessenen Portion Freude und Stolz auf das fertige Bauwerk zu schauen“, sagt Unternehmenssprecher Jens Marquardt. Es stecke immer viel Teamarbeit drin – auch im Zusammenspiel der Kollegen aus dem Zementwerk Lägerdorf mit den Kunden in den Betonwerken und auf den Baustellen.

