Neujahrsempfang : Stadt und Land würdigen das Ehrenamt

Der Abwärtstrend bei den Einwohnerzahlen in den Wilstermarschgemeinden ist zunächst gestoppt – allerdings nur durch den Zustrom von Flüchtlingen. Das betonte Amtsvorsteher Helmut Sievers beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Stadt und Land gestern im Spiegelsaal des Neuen Rathauses. Danach lebten laut der letzten offiziellen statischen Zahl genau 6773 Menschen in der Wilstermarsch. Aktuell würden noch 132 Flüchtlinge durch das Amt betreut. In der Stadt Wilster hingegen sei die Einwohnerzahl mit 4300 bis 4400 seit Jahren konstant.

Für Sievers Grund genug, die „lebenswerte Region weiter zu entwickeln und voranzubringen“. Mit der Ausweisung neuer Baugebiete in Brokdorf und Wewelsfleth, wo noch in diesem Jahr die Erschließungsarbeiten beginnen, sollen deshalb positive Signale gesetzt werden. Auch der lang erwartete Breitbandausbau sei dabei von Bedeutung. Sievers geht davon aus, dass mit der baulichen Umsetzung in Beidenfleth, Wewelsfleth und Dammfleth in diesem Frühjahr begonnen wird. In weiteren Gemeinden liefen die Ausbauplanungen auf Hochtouren.

Hoffnung setzt Sievers auch auf touristische Infrastrukturmaßnahmen. Ein Förderantrag bei der Aktiv-Region laufe. Mit dem Projekt soll die Radwegebeschilderung in der Wilstermarsch völlig neu konzipiert werden. Geplant sind zudem zwei touristische Hinweistafeln an der A 23 und die Produktion von Imagefilmen.

Wilsters Bürgermeister Walter Schulz stellte allen weltpolitischen Verwerfungen zum Trotz zu Beginn seiner Ausführungen fest: „Es ging uns noch nie so gut wie in den heutigen Zeit. Ich persönlich bin froh und dankbar, dass ich diese Epoche miterleben darf.“ Mit Blick auf seine Heimatstadt wies Schulz dann auf zwei Großprojekte hin, die in diesem Jahr endlich in Angriff genommen werden können. Zum einen sei dies die Sanierung der Schleuse Kasenort, in die insgesamt rund 2,3 Millionen Euro gesteckt werden. Zum anderen sei dies die lang ersehnte Sanierung des Wilstermarschstadions, für die zur Zeit die Ausschreibung der Bauarbeiten laufe. Zwar stehe die Sportstätte in diesem Jahr den Vereinen und Schulen voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung. Am Ende biete der Neubau den Bildungseinrichtungen und Sportvereinen aber eine ausgezeichnete Grundlage für gute sportliche Bedingungen – egal ob Fußball oder Leichtathletik.

Auch in vielen anderen Bereichen gibt es nach Einschätzung von Schulz gute Nachrichten und positive Entwicklungen. Der Bürgermeister hob hier das besondere Kulturangebot in der Stadt – jetzt „vervollständigt durch das Kulturhaus im Zentrum“ – hervor. Ein besonderer Dank galt den Helfern der Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt und den Gemeinden. Aktuell läuft die Ausschreibung für die Anschaffung einer 650 000 Euro teuren Drehleiter. Ferner wurde eine Machbarkeitsstudie für den Ausbau der Feuerwache oder einen Neubau in Auftrag gegeben. „Kommen Sie stets gesund von Ihren Einsätzen zurück“, wünscht sich der Bürgermeister. Beim Stichwort Feuerwehren gab es wiederholt spontanen Applaus durch die Zuhörer. Wiederholten Beifall gab es übrigens auch für Carolin Johannsen, die an der Harfe für musikalische Abwechslung sorgte, und natürlich für vier Persönlichkeiten, die für ihren ehrenamtlichen Einsatz und für herausragende Leistungen mit Urkunde und Blumen ausgezeichnet wurden.

Ans Ende ihrer Ausführungen stellten Schulz und Sievers wie in jedem Jahr das Motto der Wilstermarsch: „Stadt und Land – Hand in Hand.“ Dann gab es bei Häppchen Gelegenheit zu vielen Gesprächen.

Die Gehrten: In 45 Jahren ist Uwe Münster einmal um die Welt gepaddelt. Bürgermeister Walter Schulz sprach von einer außerordentlichen sportlichen Energieleistung, die mit dem unter Kanuten als Krönung einer Lebensleistung empfundenen Globusabzeichen für 40 352 erpaddelte Kilometer gewürdigt wurde. Daneben engagiert sich Münster seit langem in der Vereins- und vor allem in der Jugendarbeit. Die Würdigung will Münster als Anerkennung für alle Kanuten verstanden wissen.

Als „plattdeutscher Professor“ pflegt Klaus Sötje die althergebrachte Mundart. Mit Begeisterung, Geduld und pädagogischem Talent sorgt der Wewelsflether vor allem in den Schulen dafür, dass seine Muttersprache eine Zukunft hat. Auch bei Veranstaltungen und Vereinen ist er gern gesehener Gast. Ob als Hausmeister im Kindergarten, in landwirtschaftlichen Organisationen oder bei der Bürgerschützengilde: Sötje war und ist auf vielen Ebenen unermüdlich im Einsatz.

Als der Zustrom von Flüchtlingen St. Margarethen erreichte, stand Helmut Lau an der Spitze vieler Helfer. Gemeinsam mit Ehefrau Christa sorgte er nicht nur für zweckmäßige, sondern auch für liebevoll eingerichtete Unterkünfte. Für Amtsvorsteher Sievers ist das „vorbildliche und gelebte Willkommenskultur“. Daneben engagiert er sich ehrenamtlich im Sportverein, unterstützt seine Frau bei der Bürgerbegegnung und hilft bei der Erstellung des Gemeindekalenders.

Sie ist fester Bestandteil im Kulturleben der Stadt: Birgit Böhnisch arbeitet im Förderverein historische Rathäuser mit und bringt Besuchern bei Führungen die Geschichte der Stadt näher. Daneben engagiert die Wilsteranerin sich im Verein Leselust, bei der Arbeiterwohlfahrt, im Förderverein Nowy Staw und im Seniorenbeirat der Stadt. Da hatte Bürgermeister Schulz eigentlich nur noch einen Wunsch: „Bleiben Sie weiterhin so aktiv und motiviert.“

von Volker Mehmel

erstellt am 30.Jan.2017 | 04:45 Uhr