Ausgezeichnet : Stadt ehrt engagierte Mitbürger

Informativ und kurzweilig gestalteten Bürgervorsteherin Karin Süfke und Bürgermeister Stefan Mohrdieck den Neujahrsempfang der Stadt Brunsbüttel im Elbeforum. Das Akkordeonorchester Brunsbüttel unter der Leitung von Heinz Steffens sorgte für den musikalischen Rahmen und die Sternsinger der Katholischen Kirche machten auf die Trockenheit in Kenia aufmerksam und sammelten Geld für den Brunnenbau.

„Es ist zur guten Tradition geworden, dass wir diesen Rahmen nutzen, Bürgern, die sich besonders engagiert haben, zu danken“, erklärte Karin Süfke vor rund 300 Gästen. Geehrt wurden Hans-Erich Sievers, Hilde Wohlenberg, Jürgen Prey, Rosemarie Lühr und Helga Raap für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Stadt und ihrer Bewohner mit Urkunden und Blumen.

Der Vorsitzende des Wassersportvereins Hans-Erich Sievers engagiert sich seit Jahren bei der Wattolümpiade und im Kulturverein Lyra als „Mädchen für alles“. „Er ist stets zur Stelle, ohne dabei selbst im Rampenlicht zu stehen“, fasste Stefan Mohrdieck zusammen.

Hilde Wohlenberg leitet seit 16 Jahren den Landfrauenverein Brunsbüttel und Umgebung mit aktuell zirka 320 Mitgliedern. Mit einem vielfältigen Programm fördert der Verein Frauen und Familien nicht nur im ländlichen Raum. Bei zahlreichen Veranstaltungen der Stadt, zum Beispiel beim Kohlanschnitt, stehen die Landfrauen unterstützend ihre Frau. „Unser Dank gilt Ihrem gesamten Team“, sagte Karin Süfke.

Der Seelotse und Sea-Watch-Aktivist Jürgen Prey nimmt an Rettungsaktionen von Flüchtlingen teil und setzt dabei mitunter sein Leben ein, da die Retter oft selbst angegriffen werden. Außerdem bringt er sich mit Informationsabenden im Verein Brunsbüttel hilft mit ein.

Über 4500 Herzkissen sind unter der Leitung von Rosemarie Lühr in den vergangenen zwei Jahren entstanden. „Wir haben ein Herz zu verschenken“ ist das Motto der Nähaktion, die nicht nur für Brustkrebserkrankte, sondern für Patienten mit schweren Erkrankungen jeden Alters sorgt. Lühr näht im Rahmen der Krebsinformationstage mit Betroffenen sowie im Jugendtreff Süd und im Integrationstreff. Auch die Landfrauen haben sich schon an der Aktion beteiligt.

Helga Raap strickt Strümpfe für Babys und Kinder im Westküstenklinikum und für Flüchtlingskinder. Ihr Hauptaugenmerk liegt aber im Erhalt der plattdeutschen Sprache. Mit Geschichten und Versen unterhält sie bei Veranstaltungen vom Plattdüütschen Krink im Heimatmuseum, Haus Süderdöffte und Altencafes. „Eine große Herausforderung war es wohl, einem ehemaligen Pastor Unterricht zu geben“, hob Mohrdieck hervor.

Der Bürgermeister wagte einen Ausblick auf das noch junge Jahr, mit der größten Wasserbaustelle in Europa, dem erhofften Bau des Vielzweckhafens (wir berichteten) und dem Projekt „Bürgerwind“ der Stadtwerke. Mit den Schulbauten, Kindertagesstätten und dem Anbau am Westküstenklinikum sollen Brunsbüttel als Bildungsstandort und die Gesundheitsversorgung in der Region gestärkt werden. Allein der in greifbare Nähe gerückte Flüssiggas-Importterminal hat ein Investitionsvolumen von über 400 Millionen Euro.

Das Elbeforum feiert im September sein 25-jähriges Bestehen, der BSC blickt auf 50 und der TSV sogar auf 125 Jahre zurück. Der Brunsbütteler Bürgerverein wird bereits 150 Jahre alt. „Aus diesem Grund feiern wir in diesem Jahr keinen Kanalgeburtstag, sondern ein Altstadtfest in Brunsbüttel-Ort“, kündigte Stefan Mohrdieck an. „Es wird ein spannendes Jahr!“